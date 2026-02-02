El sabor del calor: receta de granita de naranja bien fría para el verano
Cuando el calor aprieta, nada mejor que esta receta de granita de naranja, una opción fresca y natural para disfrutar durante todo el verano.
Fresca, liviana y bien cítrica, esta receta de granita de naranja es ideal para el verano, cuando el calor pide algo helado y natural. Con pocos ingredientes y sin técnicas complicadas, se convierte en una opción perfecta para refrescarse a cualquier hora. Además, es rendidora, económica y se adapta fácil a todos los gustos.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
500 ml de jugo de naranja recién exprimido.
2 cucharadas de azúcar (ajustar a gusto).
100 ml de agua.
Ralladura de 1 naranja (solo la parte naranja).
Jugo de ½ limón (opcional).
Te Podría Interesar
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Exprimí las naranjas hasta obtener el jugo necesario y colalo para eliminar restos de pulpa o semillas.
2. En un bowl, mezclá el jugo de naranja con el agua y el azúcar hasta que se disuelva bien.
3. Agregá la ralladura de naranja y el jugo de limón si querés un toque más ácido.
4. Volcá la preparación en una fuente amplia y llevá al freezer.
5. Cada 30 minutos, retirala y raspá la superficie con un tenedor para formar los cristales de hielo.
6. Repetí este proceso unas 3 o 4 veces hasta lograr una textura granulada y bien suelta.
7. Serví la granita inmediatamente, bien helada, sola o acompañada con rodajas de naranja.
De la cocina a tu mesa
La granita nació en Sicilia como forma de combatir el calor antes de que existieran las heladeras modernas. Esta receta de verano con sabor a naranja, se conserva hasta 3 días en el freezer, siempre bien tapada; antes de servir, conviene volver a raspar para recuperar su textura ideal. ¡Refrescate con todo el sabor!.