El sabor del calor: receta de granita de naranja bien fría para el verano

Fresca, liviana y bien cítrica, esta receta de granita de naranja es ideal para el verano, cuando el calor pide algo helado y natural. Con pocos ingredientes y sin técnicas complicadas, se convierte en una opción perfecta para refrescarse a cualquier hora. Además, es rendidora, económica y se adapta fácil a todos los gustos.

La combinación cítrica hace que esta receta de granita de naranja sea ideal para el verano y el calor intenso.

1. Exprimí las naranjas hasta obtener el jugo necesario y colalo para eliminar restos de pulpa o semillas .

2. En un bowl, mezclá el jugo de naranja con el agua y el azúcar hasta que se disuelva bien.

3. Agregá la ralladura de naranja y el jugo de limón si querés un toque más ácido.

4. Volcá la preparación en una fuente amplia y llevá al freezer.

5. Cada 30 minutos, retirala y raspá la superficie con un tenedor para formar los cristales de hielo.

6. Repetí este proceso unas 3 o 4 veces hasta lograr una textura granulada y bien suelta.

7. Serví la granita inmediatamente, bien helada, sola o acompañada con rodajas de naranja.

Combatí el calor con esta granita de naranja En verano, esta receta de granita de naranja se prepara seguido por no necesitar horno ni cocción. OKDiario

De la cocina a tu mesa

La granita nació en Sicilia como forma de combatir el calor antes de que existieran las heladeras modernas. Esta receta de verano con sabor a naranja, se conserva hasta 3 días en el freezer, siempre bien tapada; antes de servir, conviene volver a raspar para recuperar su textura ideal. ¡Refrescate con todo el sabor!.