El "pueblo silencioso" cerca de La Serena: playas largas y mariscos frescos

A unos 40 kilómetros al sur de La Serena , en la región de Coquimbo, existe una localidad que recibe un apodo curioso: muchos la llaman “pueblo fantasma”. No es un lugar abandonado ni peligroso. La etiqueta aparece por su ritmo pausado cuando baja la temporada alta.

En invierno, o en días de semana, el tránsito se reduce, las veredas quedan casi vacías y el silencio domina un paisaje que, en verano, cambia por completo. Esa quietud, lejos de espantar, atrae a quienes buscan respirar sin apuro.

Tongoy ofrece una postal simple, con construcciones modestas y una infraestructura que remite a épocas de mayor movimiento vinculado a actividades productivas. Su historia se relaciona con ciclos de auge de la pesca y también con períodos donde la zona tuvo empuje por la minería. Ese contraste entre pasado y presente se nota en el ambiente: no hay el frenesí típico de otros balnearios, y por eso muchos lo eligen como alternativa a destinos más cargados de visitantes. La sensación de “tiempo lento” se convierte en parte del plan.

Con alrededor de 5.000 habitantes, el pueblo se extiende sobre una península que forma una bahía resguardada. Esa geografía es clave: al estar más protegido del oleaje , el lugar suele mantener condiciones agradables durante el año, con un clima moderado que permite escapadas más allá del verano. El origen del nombre se atribuye al quechua o al mapudungun, y suele interpretarse como una referencia al agua o a la vegetación local.

El gran atractivo de Tongoy está en su costa. Playa Grande se destaca por su extensión, ideal para caminatas largas con vista abierta y, para quienes buscan actividad, opciones como el kitesurf cuando el viento acompaña. Playa Socos, en cambio, apunta a un perfil más familiar: aguas poco profundas, sectores donde instalarse a comer y espacios pensados para un día tranquilo. Es el tipo de playa que invita a ir temprano y quedarse sin mirar el reloj.

En las cercanías aparece Puerto Velero, un desarrollo turístico más moderno, con marinas y condominios, que contrasta con el carácter tradicional del pueblo. La accesibilidad también suma: el acceso desde la Ruta 5 facilita llegar en auto y moverse sin complicaciones. Y en la bahía, con algo de suerte, se pueden observar aves marinas y, de manera ocasional, delfines que se acercan a la zona.

Mariscos frescos, caletas y sabor local

La vida económica se apoya en la pesca y el turismo. Las caletas son parte del paisaje cotidiano y funcionan como punto de abastecimiento de mariscos frescos, entre ellos machas, ostiones y locos. Esa oferta alimenta tanto a cocineros locales como a visitantes que quieren probar sabores típicos sin pagar de más. En los restaurantes es habitual encontrar preparaciones clásicas, como empanadas de mariscos o ceviches, con precios razonables y porciones generosas.

La caleta principal también ofrece paseos en lancha para recorrer la bahía o intentar ver fauna marina desde el agua. Además, Tongoy es conocido por su mercado de productos del mar, donde los pescadores venden directo al público. Esa venta sin intermediarios no solo garantiza frescura: también acerca al visitante a una escena auténtica, lejos del formato de shopping turístico.

Tongoy se consolida como una opción para quienes priorizan una experiencia económica y genuina en la costa chilena. Hay hospedajes para distintos presupuestos, desde cabañas hasta hoteles boutique. Y aunque el apodo de “fantasma” nace de su calma fuera de temporada, esa misma característica es la que lo vuelve un refugio perfecto: menos ruido, menos filas y más mar para disfrutar.