El pueblo escondido de Argentina ideal para el verano: es para toda la familia y tiene postales pintorescas
Un lugar rodeado de chacras y animales que invita a relajarse y conectar con la naturaleza. Es poco conocida y tiene actividades para los más pequeños.
Lejos de las playas más visitadas, se encuentra Los Antiguos un pueblo al noroeste de Santa Cruz, que es conocido por ser la Capital Nacional de la Cereza y su tranquilidad, lo que lo convierte en un destino ideal para visitar durante el verano en familia.
Merece la pena visitar este pueblo porque, a diferencia del clima de Santa Cruz, tiene un microclima con temperaturas templadas gracias a proximidad al Lago Buenos Aires. Además, es la oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y observar de cerca las chacras de cereza y frutos finos que se pueden cosechar y degustar en algunas instalaciones.
El Lago de Buenos Aires también cuenta con actividades que se pueden hacer en familia. Una de las preferidas es la caminata por la orilla del mar, donde se pueden observar aves de la zona, como flamencos, cisnes de cuello negro, y hacer salidas en lancha. Cabe destacar que está vigente un plan para que niños y niñas conecten con la biodiversidad de la región.
¿Dónde quedarse en este pueblo?
La oferta para el alojamiento es variada, aunque predominan las opciones de estilos rústicos. Entre las más escogidas se encuentran las hosterías porque están rodeadas por chacras y algunas ofrecen servicio de desayuno. Otros prefieren las cabañas que son ideales para quienes buscan más privacidad.
Una de las curiosidades del lugar es que cuenta con la influencia de los pueblos originarios. Su nombre es de origen tehuelche (l-keu-kenk) y significa “mis antepasados”. Este era el lugar favorito de los ancianos de las tribus para pasar sus últimos años en un clima agradable.