Lucir increíble este verano es más fácil con estos 3 ejercicios

Ejercicios fáciles en casa que tonifican piernas, glúteos y brazos sin esfuerzo ni complicaciones que te harán verte increíble este verano.

Son muchos los que buscan sentirse bien con su cuerpo en verano sin necesidad de pasar todo el día dentro del gimnasio. Por eso, aquí te traemos ejercicios suaves y constantes que puedes realizar para mejorar tu figura, fortalecer músculos y aumentar tu energía sin necesidad de complicarte demasiado. ¡Toma nota!

Tres ejercicios para lucir increíble este verano Marcha en el lugar: levanta las rodillas alternando, como si marcharas, durante 3 a 5 minutos. Aunque parezca sencillo, este ejercicio activa la circulación, mejora la quema de calorías y fortalece las piernas y el abdomen de manera gradual. Además, es ideal para empezar el día con energía y preparar el cuerpo para otros movimientos.

Elevaciones de brazos con respiración: de pie, con los pies separados al ancho de los hombros, levanta los brazos lentamente mientras inhalas y bájalos mientras exhalas. Repite 10 veces. Este ejercicio ayuda a tonificar hombros y brazos, mejora la postura y contribuye a que la silueta se vea más estilizada. Es perfecto para quienes buscan resultados visibles sin necesidad de pesas ni máquinas. Las sentadillas apoyadas contra la pared son particularmente buenas para bajar la tensión arterial en descanso, dice un análisis de pruebas clínicas. Foto: Getty Images Ejercicios para lucir increíble este verano. Getty Images Sentadillas suaves contra la pared: apoya la espalda en la pared y flexiona las rodillas lentamente, como si fueras a sentarte en una silla invisible. Mantén la posición 5 segundos y vuelve a subir. Repite 10 veces. Este movimiento fortalece glúteos y piernas de manera efectiva, sin impacto ni esfuerzo intenso, ideal para quienes buscan comodidad y resultados graduales. Es importante que realices estos ejercicios de tres a cuatro veces por semana para notar cambios en fuerza y postura. Hay que combinarlos con buena alimentación, hidratación suficiente y caminatas diarias para potenciar sus resultados.