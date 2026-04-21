El perturbador documental de Netflix que acaba de estrenar y está desconcertando a todos
La película que relata un caso en Nueva Jersey que casi termina en tragedia y tuvo un giro inesperado.
Netflix estrenó una película documental ideal para quienes disfrutan del suspenso psicológico y el true crime, capaz de desafiar las percepciones simples de “culpable o inocente”. Se trata de Al descubierto: el tiroteo en Hawthorne Hill, una historia basada en un violento caso ocurrido en Nueva Jersey.
Lo más impactante es cómo una discusión aparentemente menor terminó en una tragedia que sacudió al mundo de la equitación. El documental reúne testimonios directos del entrenador olímpico Michael Barisone y de su alumna Lauren Kanarek, con dos versiones del hecho que difieren en puntos clave y siembran dudas constantes en el espectador.
Además, profundiza en el proceso judicial: Barisone fue juzgado por intento de asesinato y declarado no culpable por razones de locura. A partir de allí, la historia explora temas como la salud mental, la paranoia y el impacto de las redes sociales en conflictos personales, aportando un fuerte giro psicológico.
La crítica, por ahora, ha sido positiva y destaca su capacidad para mantener la tensión de principio a fin. Su narrativa ha sido comparada con producciones como Gambito de dama o Black Mirror, por su ritmo inquietante y provocador.
Con una duración de 73 minutos, es ideal para ver de una sola vez. Forma parte de la antología Untold de Netflix, que reúne otros títulos basados en historias reales igual de impactantes.
Otras películas para ver en Netflix
Otras películas de la antología son:
- Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers: retrata el caos mediático y los problemas legales que marcaron a los Portland Trail Blazers a comienzos de los 2000.
- Al descubierto: Muerte y vida de Lamar Odom: ofrece una mirada íntima a la crisis que puso en riesgo la vida del exjugador de los Los Angeles Lakers, Lamar Odom, y su lucha personal por recuperarse.
- Al descubierto: Jaque mate: explora el escándalo de trampas en el ajedrez que enfrentó a Hans Niemann con Magnus Carlsen, uno de los mejores jugadores del mundo.