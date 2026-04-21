El perturbador documental de Netflix que acaba de estrenar y está desconcertando a todos

La película que relata un caso en Nueva Jersey que casi termina en tragedia y tuvo un giro inesperado.

Netflix estrenó una película documental ideal para quienes disfrutan del suspenso psicológico y el true crime, capaz de desafiar las percepciones simples de “culpable o inocente”. Se trata de Al descubierto: el tiroteo en Hawthorne Hill, una historia basada en un violento caso ocurrido en Nueva Jersey.

Lo más impactante es cómo una discusión aparentemente menor terminó en una tragedia que sacudió al mundo de la equitación. El documental reúne testimonios directos del entrenador olímpico Michael Barisone y de su alumna Lauren Kanarek, con dos versiones del hecho que difieren en puntos clave y siembran dudas constantes en el espectador.

Al descubierto el tiroteo en Hawthorne Hill El caso que acaba de estrenar en Netflix. Archivo

Además, profundiza en el proceso judicial: Barisone fue juzgado por intento de asesinato y declarado no culpable por razones de locura. A partir de allí, la historia explora temas como la salud mental, la paranoia y el impacto de las redes sociales en conflictos personales, aportando un fuerte giro psicológico.

La crítica, por ahora, ha sido positiva y destaca su capacidad para mantener la tensión de principio a fin. Su narrativa ha sido comparada con producciones como Gambito de dama o Black Mirror, por su ritmo inquietante y provocador.