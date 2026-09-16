El método de un solo paso para destapar y limpiar la bombilla del mate

Descubrí un método de limpieza efectivo y económico para tu bombilla de mate utilizando ingredientes caseros, evitando la obstrucción y malos sabores.

El mate es el gran compañero del día a día, pero el mantenimiento de sus accesorios muchas veces suele pasar desapercibido. Con el paso del tiempo, la bombilla puede acumular restos de yerba, azúcar, polvo e incluso sarro. Esto no solo puede dificultar la succión, sino que también puede alterar el sabor del mate y favorecer la acumulación de microorganismos.

El método definitivo para limpiar la bombilla del mate Aunque existen productos específicos para realizar una limpieza profunda, hay un ingrediente que suele estar presente en cualquier alacena y puede ayudar a remover la suciedad acumulada: el bicarbonato de sodio.

Para utilizarlo, primero hay que colocar la bombilla dentro de una olla y cubrirla completamente con agua. Luego, agregar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio y llevar el recipiente a fuego medio. Una vez que el agua comienza a hervir, se debe mantener durante aproximadamente 15 a 20 minutos.

Asegurá la calidad del mate con algunos tips de limpieza. Foto: Canva La reacción química del bicarbonato junto con la ebullición del agua se encarga de aflojar y expulsar toda la costra de suciedad adherida en el interior del tubo. Al retirarla y enjuagarla bajo el chorro de agua fría de la canilla, se podrá observar cómo el agua sale oscura, demostrando la efectividad de este método casero.

Otros trucos para cuidar el kit matero Además de la limpieza de la bombilla, mantener el mate y el termo en buenas condiciones de higiene es indispensable para conservar el buen sabor y prolongar la vida útil del kit matero.