El método correcto para cuidar tu ropa cada vez que usás el lavarropas

Estos consejos prácticos te ayudan a proteger tus prendas cada vez que usás el lavarropas y evitar que la ropa pierda color, forma o textura.

El lavarropas facilita la rutina diaria, pero también puede convertirse en el enemigo número uno de la ropa si no se usa de forma correcta. Muchas veces, los problemas más comunes como prendas que se achican, colores que se apagan o telas dañadas aparecen por errores mínimos que se repiten en cada lavado.

Para evitarlo, existen hábitos sencillos que permiten prolongar la vida útil de cada prenda y mejorar el rendimiento del lavarropas sin demasiado esfuerzo.

Separar bien la ropa es clave Uno de los pasos más importantes es clasificar las prendas antes de ponerlas en el tambor. Separar blancos, rojos y colores intensos evita transferencias de color, mientras que dividir telas delicadas de las más pesadas reduce el desgaste por fricción. Este paso, aunque parezca básico, es el que más impacto tiene en la conservación de la ropa.

Elegir los programas adecuados en el lavarropas Gran parte del daño ocurre por ciclos incorrectos. Las telas finas, como lencería o prendas con encaje, requieren programas cortos y suaves. En cambio, las prendas gruesas o muy sucias necesitan ciclos más largos y con mayor agitación. Usar siempre agua fría para colores también evita que se destiñan. Además, optar por programas ecológicos no solo cuida la ropa, sino que también reduce el consumo energético.

El detergente, un detalle que importa La cantidad de detergente o jabón que se usa influye directamente en la calidad del lavado. El exceso puede dejar residuos en la tela y generar olores en el lavarropas, mientras que una dosis insuficiente no limpia como corresponde. Para prendas delicadas o ropa deportiva, lo ideal es usar detergentes especiales que protegen fibras elásticas y colores.