El Feng Shui revela el significado de los caracoles en tu hogar

El Feng Shui interpreta la aparición de caracoles en el hogar como un símbolo de prosperidad y protección, invitando a la paciencia y la estabilidad.

La presencia de caracoles en el jardín simboliza protección, paciencia y el resguardo de la energía del hogar según el Feng Shui.

El Feng Shui es una disciplina milenaria china que busca la armonía y el equilibrio en el hogar. Si bien no tiene sustento científico, se utiliza como una herramienta para armonizar los ambientes y, de esta manera, mejorar la vida diaria.

A través de esta filosofía se pueden interpretar distintos sucesos que ocurren en la casa, entre ellos, la aparición de caracoles en el jardín. Según el Feng Shui, encontrarse con estos pequeños animales suele ser un símbolo de prosperidad y trae consigo un mensaje espiritual.