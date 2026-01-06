El secreto de Fernando Carrillo, ex de Cathy Fulop, y la presidenta interina de Venezuela. Tres años de pasión. La historia oculta de Delcy Rodríguez.

Fernando Carrillo sorprendió al mundo con una confesión personal sobre su pasado sentimental. El famoso actor venezolano y ex de Cathy Fulop confirmó que mantuvo un romance de tres años con Delcy Rodríguez. Esta mujer hoy es la presidenta interina de Venezuela.

Por qué el ex de Cathy Fulop defiende a Delcy Rodríguez Durante una entrevista en Chilevisión, el galán rompió el silencio. Fernando Carrillo enfrentó las preguntas directas sobre su vida íntima privada. Las redes sociales comentan el vínculo con la presidenta interina. El actor eligió este momento para hablar con total claridad.

Los rumores señalan a Delcy Rodríguez como responsable de una entrega. Muchos análisis políticos mencionan una supuesta falta de lealtad total. Fernando Carrillo desmiente estas versiones con un tono firme y seguro. Él defiende el honor de quien fuera su compañera sentimental.

La mujer que hoy lidera Venezuela es descrita como leal. Para el artista, ella es la persona más fiel del entorno. Él afirma conocer su nobleza desde hace mucho tiempo atrás. La honestidad de la mandataria es incuestionable según sus palabras.

Cathy Fulop Foto: INSTAGRAM @FULOPCATHERINE Cathy Fulop Foto: INSTAGRAM @FULOPCATHERINE Fernando Carrillo asegura que el madurismo la define. Es imposible pensar en una traición por parte de ella ahora. Las noticias sobre acuerdos con otras naciones son falsas noticias. Su defensa tiene una base en el conocimiento personal profundo.