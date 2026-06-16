El error diario que castiga tu hígado y los 4 batidos que ayudan a protegerlo

El hígado no avisa cuando está sobrecargado: estas bebidas se volvieron tendencia. Muchos los toman por moda, pero estos batidos tienen beneficios.

El hígado trabaja sin descanso. Este órgano participa en procesos esenciales como la eliminación de sustancias de desecho, la producción de proteínas y el metabolismo de grasas y nutrientes. Aunque no existen bebidas milagrosas que reparen el hígado por sí solas, algunos batidos elaborados con frutas y verduras ayudan a una buena salud hepática.

Batidos con ingredientes que favorecen la salud del hígado Uno de los más populares es el batido de remolacha y zanahoria. La remolacha contiene antioxidantes naturales, mientras que la zanahoria aporta betacarotenos y vitamina A. Esta combinación suele aparecer en planes de alimentación orientados al bienestar general y al cuidado de distintos órganos.

batido Otra opción muy conocida es el batido de espinaca, manzana y limón. Las espinacas aportan fibra y nutrientes esenciales. La manzana contiene compuestos vegetales beneficiosos y el limón suma vitamina C. Juntos forman una bebida refrescante y nutritiva que muchas personas consumen como parte de una dieta saludable.

Estos batidos naturales te harán lucir una piel radiante. Foto: Archivo Estos batidos naturales regeneran tu hígado. Foto: Archivo El batido de arándanos y frutos rojos también destaca por su contenido de antioxidantes. Diversos estudios relacionan estos compuestos con la protección celular frente al estrés oxidativo. Por esa razón, los frutos rojos suelen figurar entre los alimentos recomendados para una alimentación rica en nutrientes.