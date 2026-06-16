El error diario que castiga tu hígado y los 4 batidos que ayudan a protegerlo
El hígado no avisa cuando está sobrecargado: estas bebidas se volvieron tendencia. Muchos los toman por moda, pero estos batidos tienen beneficios.
El hígado trabaja sin descanso. Este órgano participa en procesos esenciales como la eliminación de sustancias de desecho, la producción de proteínas y el metabolismo de grasas y nutrientes. Aunque no existen bebidas milagrosas que reparen el hígado por sí solas, algunos batidos elaborados con frutas y verduras ayudan a una buena salud hepática.
Batidos con ingredientes que favorecen la salud del hígado
Uno de los más populares es el batido de remolacha y zanahoria. La remolacha contiene antioxidantes naturales, mientras que la zanahoria aporta betacarotenos y vitamina A. Esta combinación suele aparecer en planes de alimentación orientados al bienestar general y al cuidado de distintos órganos.
Otra opción muy conocida es el batido de espinaca, manzana y limón. Las espinacas aportan fibra y nutrientes esenciales. La manzana contiene compuestos vegetales beneficiosos y el limón suma vitamina C. Juntos forman una bebida refrescante y nutritiva que muchas personas consumen como parte de una dieta saludable.
El batido de arándanos y frutos rojos también destaca por su contenido de antioxidantes. Diversos estudios relacionan estos compuestos con la protección celular frente al estrés oxidativo. Por esa razón, los frutos rojos suelen figurar entre los alimentos recomendados para una alimentación rica en nutrientes.
Otra alternativa es el batido de aguacate y kiwi. El aguacate aporta grasas saludables y el kiwi contiene vitamina C, fibra y otros nutrientes importantes. Es importante recordar que ningún batido regenera el hígado por sí solo. El cuidado de este órgano depende de una alimentación equilibrada, actividad física regular, hidratación adecuada y la reducción del consumo excesivo de alcohol.