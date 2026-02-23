El cielo del 28 de febrero mostrará un fenómeno que tarda décadas

Este 28 de febrero ocurrirá un desfile planetario poco habitual. Este evento astronómico no se repite seguido. Mira el cielo.

Mira arriba. El 28 de febrero el cielo regalará un espectáculo poco común. Seis planetas aparecerán reunidos en una misma zona visible desde la Tierra. No sucede todos los años ni pasa desapercibido. La escena se repetirá recién en 2040. Bastará con mirar al horizonte tras el atardecer.

¡Sorpresa, mira el cielo! Este viernes, el cielo nocturno ofrecerá un desfile planetario que podrá verse desde Argentina y gran parte del mundo. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno coincidirán en una franja del firmamento. No estarán alineados en el espacio real, pero desde la Tierra parecerán avanzar juntos.

El espectacular "desfile de 7 planetas" que se ve en el cielo esta semana por última vez hasta 2040. Foto: BBC El espectacular "desfile de 7 planetas" que se ve en el cielo esta semana por última vez hasta 2040. Foto: BBC El momento más llamativo se dará poco después de la puesta del sol. Especialistas indican que el rango ideal será entre 30 y 60 minutos tras el atardecer. En gran parte del país, eso ocurrirá entre las 20:30 y las 21:30. El horario varía según la ubicación.

Venus y Júpiter serán los protagonistas. Ambos destacan por su brillo y se distinguen incluso en ciudades con contaminación lumínica. Saturno y Mercurio también resultarán visibles a simple vista, aunque su observación dependerá del horizonte despejado y del clima.

Urano y Neptuno quedarán reservados para quienes usen binoculares o telescopio. Su distancia y bajo brillo impiden verlos sin ayuda óptica. Aun así, saber que forman parte del mismo evento suma valor al fenómeno.