Impactante video: un destello en el cielo sorprendió a varias ciudades argentinas ¿qué pasó?

Un destello en el cielo generó sorpresa durante la madrugada en diversas ciudades del país. El fenómeno fue observado por numerosos testigos que registraron el paso de una intensa luz atravesando el cielo. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de especulaciones, desde meteoritos hasta posibles objetos desconocidos.

El hecho se pudo ver en varias localidades: hubo reportes en Bahía Blanca, Punta Lara y Río Negro , entre otros puntos de esa zona de Argentina.

Según confirmaron especialistas, lo que se desintegró en la atmósfera sobre Río Negro fue una etapa del cohete chino Chang Zheng 4B, que ingresó nuevamente a la Tierra cerca de las 0:41.

Río Negro: qué era el destellov que se vio en el cielo

De acuerdo con los primeros análisis, se trató de restos espaciales correspondientes a una etapa del cohete chino que reingresó de manera controlada a la atmósfera. Durante este proceso, la fricción con el aire provocó su desintegración, generando el característico brillo que pudo observarse desde distintas localidades del sur del país.

Este tipo de eventos no es inusual, aunque sí poco frecuente de observar con tanta claridad. La mayoría de los restos espaciales se desintegran antes de llegar a la superficie terrestre, por lo que no representan riesgo para la población, aunque suelen generar gran impacto visual y repercusión entre quienes logran presenciarlos.