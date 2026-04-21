El abrigo que reemplaza al tapado este invierno: es cómodo y elegante

En los últimos meses el funnel-neck jacket destronó al tapado como abrigo para el invierno . La prenda se volvió tendencia gracias a su equilibrio entre elegancia, comodidad y practicidad para el día a día, y se consolidó como un comodín para distintas ocasiones.

El funnel-neck se distingue por su cuello alto y estructurado, que reemplaza a la bufanda y aporta una estética minimalista adaptable a cualquier situación. Su diseño tipo embudo, amplio y recto, le da un aire moderno y sofisticado, propio de las pasarelas.

El tapado quedó atrás y el funnel-neck es la nueva tendencia para el invierno.

También se caracteriza por su versatilidad con diferentes formatos: estilo bomber, trench corto, chaqueta de cuero y acolchonadas. La mayoría cuenta con cierre o botones ocultos para que la atención esté puesta en el abrigo y no en sus accesorios, adaptándose a contextos casuales y formales.

Además de su versatilidad y estructura, el abrigo se posiciona como tendencia por su efecto effortless : permite lograr un look sofisticado sin aparentar demasiado esfuerzo. A la vez, es una de las prendas más cómodas gracias a sus telas, su caída y su forro.

funnel neck El funnel-neck destaca por su cuello recto y alto. Shutterstock

Por qué comprar este abrigo en tendencia

El funnel-neck jacket se presenta como la solución práctica a la hora de comprar un abrigo. Muchos descuidan las proporciones sin saber que un tapado demasiado largo puede acortar visualmente la figura de personas de baja estatura. Frente a esa situación, el funnel-neck tiene un corte perfecto que resalta todas las siluetas.

Otra ventaja es que la mayoría es de color neutro, por lo que no tienes que preocuparte por combinarlo. El abrigo se luce con pantalones, botas, zapatillas y bolsos que utilices a diario.