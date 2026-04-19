Duran menos de 110 minutos y son furor en Netflix: los thriller de venganza que sorprenden

Las películas de Netflix para ver de un tirón se convirtieron en una de las opciones más buscadas por quienes quieren una historia intensa sin invertir varias horas. Los thrillers cortos, con ritmo ágil y mucha tensión, son ideales para maratonear y desconectarse por completo.

El estreno es 180, una película que sigue a Zak, un hombre que intenta dejar atrás su pasado criminal. Todo cambia cuando se ve involucrado en un violento episodio de tránsito con un grupo de delincuentes. El conflicto escala rápidamente hasta un enfrentamiento que deja a su hijo gravemente herido y en estado crítico.

Consumido por la situación, Zak abandona su vida tal como la conocía y traza un plan de venganza, dispuesto a cruzar límites morales y legales.

Uno de los puntos más fuertes de la película es su tensión constante. La crítica destacó su atmósfera opresiva y un ritmo que no da respiro desde el inicio. Más allá de la acción, la historia también plantea preguntas sobre la violencia y el concepto de justicia cuando está atravesado por el deseo de venganza.

Con una duración de 94 minutos, es una opción ideal para ver de un tirón. Su ritmo ágil la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan un thriller intenso sin pausas.

Otras películas para ver en casa

Si te interesa este tipo de historias, en Netflix hay otras propuestas similares. Una de ellas es Me llamo venganza, que sigue a un ex sicario que debe proteger a su hija mientras busca justicia tras el asesinato de su familia.

No te pierdas el tráiler de Me llamo venganza

Embed - Me Llamo Venganza (En Español) Tráiler Oficial Netflix

Otra opción es Yo soy todas las niñas, una película basada en hechos reales ocurridos en Sudáfrica en los años 80, que aborda una serie de secuestros y crímenes que conmocionaron al país.

El adelanto de Yo soy todas las niñas