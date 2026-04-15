Dile adiós al moho: el método definitivo para limpiar tus cortinas de baño

El secreto casero para renovar tus cortinas de baño con bicarbonato de sodio y vinagre. Es económico y fácil de realizar.

Por más que se ventilen, las cortinas de la ducha siguen siendo el refugio favorito de la humedad y los olores desagradables. Es por eso que se necesita realizar una limpieza con un truco casero infalible: bicarbonato de sodio y vinagre.

Bicarbonato de sodio y vinagre, la dupla que no falla Para realizar este trabajo no se necesita gastar grandes sumas de dinero. En primer lugar, se descuelgan las cortinas y se añade una taza de vinagre y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Esa combinación genera una reacción efervescente que despega fácilmente la suciedad.

En caso de que haya manchas más profundas y rebeldes de moho se puede usar un cepillo de cerdas suaves para frotar localmente. Dejar que la solución actúe entre diez y quince minutos. Enjuagar con abundante agua o se puede programar un ciclo de lavado corto en el lavarropas.

La limpieza de las cortinas es solo la mitad del trabajo, el verdadero trabajo es el mantenimiento preventivo para evitar que el hongo regrese. Para eso, al terminar la ducha, no dejar la cortina amontonada. Extenderla por completo para que el aire circule y la humedad se evapore rápido.