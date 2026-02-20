Después del verano: con qué ingrediente desinfectar la pileta Pelopincho al desarmarla

Una correcta limpieza de la pileta luego del verano puede ayudar a eliminar bacterias y evitar el moho.

Con la llegada del fin de la temporada de verano, muchas familias comienzan a desarmar la pileta del patio para guardarla hasta el próximo año. En el caso de las piletas tipo Pelopincho, uno de los pasos más importantes antes de plegarlas es realizar una correcta desinfección para evitar malos olores, manchas y la aparición de hongos durante el invierno.

Aunque existen distintos productos en el mercado, el ingrediente más efectivo y accesible para desinfectar la lona es la lavandina común (hipoclorito de sodio), siempre que no tenga perfume ni aditivos. Este compuesto elimina bacterias, algas y microorganismos que pueden quedar adheridos a la superficie luego de varios meses de uso.

Las piletas de lona inflables rondan los 50 mil pesos. Un truco simple: lavandina y sol para conservar la pileta en perfecto estado. Foto: Archivo Cómo limpiar y desinfectar la pileta antes de guardarla El procedimiento es simple y no requiere productos costosos. Primero se debe vaciar por completo la pileta y retirar cualquier resto de suciedad visible. Luego, preparar una solución con una parte de lavandina por cada diez partes de agua y aplicarla con una esponja o cepillo suave sobre toda la superficie interna, las paredes y los bordes.

Es recomendable dejar actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos para asegurar la desinfección. Después, enjuagar con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo químico. El paso clave es dejar secar completamente la lona al sol antes de plegarla, ya que guardarla húmeda favorece la formación de moho y manchas difíciles de quitar.