Verano: cuál es el momento ideal para desarmar y guardar la pelopincho

Antes de desarmar la pileta de lona y despedirse del verano, conviene revisar cuidados, limpieza y tips para prolongar su vida útil.

Guardar la pelopincho en un lugar ventilado protege el material hasta el próximo verano.

Con la llegada del tramo final del verano, en muchos hogares comienzan a preguntarse cuál es el momento ideal para desarmar y guardar la pelopincho. Si bien el calor puede extenderse por algunas semanas más, mantener la pileta armada sin uso implica gastos de mantenimiento y riesgo a que se deteriore la lona y los caños.

En este sentido, se recomienda no esperar hasta el último día de calor para desarmarla, aunque hay que tener en cuenta también el uso durante los fines de semana. Pero si ya decidiste desarmarla, hay algunas cosas a tener en cuenta.

Qué tener en cuenta antes de guardar la pileta Antes de desarmar la pelopincho, es importante elegir un día seco y preferentemente soleado. El primer paso es vaciar completamente el agua y limpiar la lona con un producto suave, evitando químicos agresivos que puedan dañar el plástico.

Luego, se recomienda enjuagar bien para retirar restos de cloro y dejarla secar por completo. Este punto es clave: guardarla húmeda puede provocar la aparición de hongos, manchas negras o mal olor durante el invierno.

También es fundamental revisar la estructura metálica. Conviene limpiar los caños, secarlos y verificar que no haya signos de óxido. Si se detecta alguna parte dañada, es mejor repararla antes de almacenarla.