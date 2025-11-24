De qué lado dormir para descansar más y mejorar el funcionamiento de los órganos, según la ciencia

El sistema linfático y el corazón funcionan mejor, y se reducen drásticamente los ronquidos y apneas.

Dormir bien puede ser todo un desafío. A veces el poco descanso se debe a que lo haces en una posición poco recomendada. La ciencia ha explicado que la postura del cuerpo al momento de descansar es fundamental para conciliar el sueño y no poner en riesgo las articulaciones o músculos.

Hay muchas posiciones que te ayudarán a conciliar el sueño, pero desde la medicina tradicional hasta las creencias hindúes creen que dormir de lado tiene una gran cantidad de beneficios. Sin embargo, hay un lado que guarda más pro que contras, sobre todo porque beneficia el sistema linfático.

dormir Los especialistas explican que el cuerpo humano necesita descender su temperatura interna para iniciar el ciclo de sueño. Canva ¿Cómo dormir? Dormir del lado izquierdo es perfecto para eliminar toxinas y subproductos metabólicos de manera más eficiente porque el drenaje se encuentra de ese lado. Los gastroenterólogos han confirmado que se reducen los síntomas del reflujo ácido, especialmente personas diagnosticadas por reflujo gastroesofágico.

Además, dormir del lado izquierdo hace que el estómago y los jugos gástricos caigan más abajo del esófago, haciendo más fácil la digestión. También favorece al corazón ya que la vena principal que transporta la sangre desde las extremidades tiene menos presión, facilitando la circulación, y algunos estudios sobre el sueño demostraron que dormir del lado izquierdo disminuye la incidencia de ronquidos y probabilidades de apnea.