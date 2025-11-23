Los 5 consejos de la IA claves para dormir profundamente y vivir por más tiempo

La calidad y cantidad de sueño son fundamentales para la longevidad y salud y la inteligencia artificial lo sabe. Esto es lo que deberías incorporar a tu día a día.

La inteligencia artificial (IA) destacó que un adulto tiene que dormir entre 7 a 9 horas por noche. Pero más que el tiempo, lo más importante es la higiene del sueño, es decir, el conjunto de hábitos que te ayudan a dormir más y prolongar la vida. Está comprobado que una rutina ordenada y que incluya ciertos hábitos es fundamental para descansar. Desde MDZ le consultamos a la IA cuál es su recomendación y aportó 5 consejos.

En primer lugar, la inteligencia artificial aconseja establecer una rutina constante con un horario fijo para acostarse y levantarse todos los días, incluso los fines de semana. Los horarios son esenciales para regular el ritmo circadiano (el reloj biológico del cuerpo). En esta rutina también debes crear un momento de relax de 30 a 60 minutos antes de acostarte en el que puedes incluir baños calientes, lecturas cortas en libros físicos, música suave o meditación.

La inteligencia artificial (IA) dio las claves para dormir mejor. Getty Images Cuidar la habitación en la que descansas también es fundamental. Se recomienda que tu dormitorio esté oscuro, fresco y en silencio. A su vez, la cama tiene que invitarte al descanso. Coloca sábanas claras, suaves y limpias, y no realices actividades que requieran concentración allí, como trabajar o estudiar.

¿Qué otras recomendaciones dio la IA? La IA fue directa y clara al decir que los estímulos antes de dormir no son recomendables si quieres descansar. Deja las pantallas y despídete de la luz azul que interfiere en la producción de melatonina (la hormona del sueño). Tampoco consumas cafeína y nicotina porque activan el cerebro y quitan el sueño.

dormir Si tienes problemas para conciliar el suelo, consulta con un especialista. Archivo. Por otro lado, lo que cenamos también afecta nuestras horas de descanso. Intenta que tu última comida sea ligera, pero que no te quedes con hambre. Incluye frutas, verduras o proteínas, y consume en menor medida carbohidratos, bebidas azucaradas o postres.