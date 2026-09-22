De carne picada a platazo: el pan de carne que tenés que probar
La clave de un pan de carne jugoso y con buena estructura radica en un buen amasado y un breve reposo previo a la cocción, logrando así un plato ideal.
El pan de carne es una de esas recetas que siempre funcionan cuando buscás un plato abundante, sabroso y rendidor. Con carne picada, verduras y algunos ingredientes simples, se prepara un pan tierno por dentro y doradito por fuera, ideal para acompañar con puré, ensalada o papas al horno. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que el pan quede bien jugoso y no se desarme, está en amasar muy bien la mezcla y dejarla reposar unos minutos antes de darle forma. Así los ingredientes se integran, la carne toma sabor y el pan mantiene su estructura durante la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 15 de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora y 25 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 800 gr de carne picada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
- 1 huevo
- 80 gr de pan rallado
- 50 ml de leche
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Prepará las verduras: picá bien chiquita la cebolla y el ajo, y rallá la zanahoria.
- Hidratá el pan rallado: mezclalo con la leche y dejalo reposar unos minutos.
- Armá la mezcla: colocá la carne picada en un bowl y agregá las verduras, el huevo, el pan rallado hidratado, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.
- El gran secreto de esta receta: amasá la preparación con las manos durante varios minutos, hasta que todos los ingredientes queden completamente integrados y la mezcla se vuelva más compacta.
- Dejá reposar: tapá el bowl y llevá la mezcla a la heladera durante 15 minutos.
- Dale forma: colocá la preparación sobre una placa y formá un pan alargado, compactándolo bien para que no queden espacios de aire.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos, hasta que esté bien cocido y dorado por fuera.
- Dejá reposar: retiralo del horno y esperá 5 a 10 minutos antes de cortarlo. Así los jugos se redistribuyen y las porciones salen más prolijas.