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De carne picada a platazo: el pan de carne que tenés que probar

La clave de un pan de carne jugoso y con buena estructura radica en un buen amasado y un breve reposo previo a la cocción, logrando así un plato ideal.

Candela Spann

El secreto para preparar un pan de carne jugoso y que no se desarme

El secreto para preparar un pan de carne jugoso y que no se desarme

Imagen creada por IA - MDZ

El pan de carne es una de esas recetas que siempre funcionan cuando buscás un plato abundante, sabroso y rendidor. Con carne picada, verduras y algunos ingredientes simples, se prepara un pan tierno por dentro y doradito por fuera, ideal para acompañar con puré, ensalada o papas al horno. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que el pan quede bien jugoso y no se desarme, está en amasar muy bien la mezcla y dejarla reposar unos minutos antes de darle forma. Así los ingredientes se integran, la carne toma sabor y el pan mantiene su estructura durante la cocción.

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 15 de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora y 25 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 800 gr de carne picada 800 gr de carne picada
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 zanahoria 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo 1 diente de ajo
  • 1 huevo 1 huevo
  • 80 gr de pan rallado 80 gr de pan rallado
  • 50 ml de leche 50 ml de leche
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
Pasos
  • Prepará las verduras: picá bien chiquita la cebolla y el ajo, y rallá la zanahoria.
  • Hidratá el pan rallado: mezclalo con la leche y dejalo reposar unos minutos.
  • Armá la mezcla: colocá la carne picada en un bowl y agregá las verduras, el huevo, el pan rallado hidratado, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.
  • El gran secreto de esta receta: amasá la preparación con las manos durante varios minutos, hasta que todos los ingredientes queden completamente integrados y la mezcla se vuelva más compacta.
  • Dejá reposar: tapá el bowl y llevá la mezcla a la heladera durante 15 minutos.
  • Dale forma: colocá la preparación sobre una placa y formá un pan alargado, compactándolo bien para que no queden espacios de aire.
  • Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos, hasta que esté bien cocido y dorado por fuera.
  • Dejá reposar: retiralo del horno y esperá 5 a 10 minutos antes de cortarlo. Así los jugos se redistribuyen y las porciones salen más prolijas.

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