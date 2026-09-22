De carne picada a platazo: el pan de carne que tenés que probar

Pasos

Prepará las verduras: picá bien chiquita la cebolla y el ajo, y rallá la zanahoria.

Hidratá el pan rallado: mezclalo con la leche y dejalo reposar unos minutos.

Armá la mezcla: colocá la carne picada en un bowl y agregá las verduras, el huevo, el pan rallado hidratado, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.

El gran secreto de esta receta: amasá la preparación con las manos durante varios minutos, hasta que todos los ingredientes queden completamente integrados y la mezcla se vuelva más compacta.

Dejá reposar: tapá el bowl y llevá la mezcla a la heladera durante 15 minutos.

Dale forma: colocá la preparación sobre una placa y formá un pan alargado, compactándolo bien para que no queden espacios de aire.

Horneá: llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos, hasta que esté bien cocido y dorado por fuera.