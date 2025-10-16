Convertí simples ingredientes en la mejor receta de alfajores de coco rellenos con dulce de leche

Si te gusta el sabor del coco y el dulce de leche , esta receta de alfajores de coco rellenos te va a encantar. Son suaves, húmedos y con un aroma irresistible que llena la cocina. Ideales para acompañar el mate , un café o para regalar, estos alfajores caseros son puro placer argentino.

Ingredientes

manteca 100 g.

azúcar 80 g.

huevo 1.

esencia de vainilla 1 cdita.

coco rallado 150 g.

harina leudante 120 g.

ralladura de limón (opcional).

dulce de leche repostero 300 g.

azúcar glass o coco extra para decorar.

Con ingredientes simples prepará estos deliciosos alfajores La receta de alfajores de coco rellenos con dulce de leche nació en panaderías argentinas como una versión más suave y tropical del clásico alfajor. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En un bol, batí la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema clara y esponjosa. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, y mezclá hasta integrar. Sumá el coco rallado, la harina leudante y la ralladura de limón si querés un toque fresco. Uní los ingredientes sin amasar demasiado, hasta formar una masa tierna. Estirá la masa sobre una superficie enharinada, dejando un espesor de unos 5 mm. Cortá tapitas con un cortante redondo y acomodalas en una placa con papel manteca. Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10 a 12 minutos, hasta que apenas doren los bordes. Dejalas enfriar completamente antes de armar los alfajores. Rellená con dulce de leche repostero y presioná suavemente. Pasalos por coco rallado o espolvorealos con azúcar glass para darles un toque final.

Acompañá estos alfajores con la infusión que más te guste Gracias a su textura húmeda, la receta de alfajores de coco rellenos con dulce de leche es ideal para quienes prefieren postres suaves y aromáticos. Shutterstock

Los alfajores de coco surgieron como una variante criolla del clásico alfajor santafesino, pensada para aprovechar el coco rallado que traían los barcos desde Brasil. Son perfectos para conservar en frascos herméticos o latas, donde duran hasta una semana a temperatura ambiente. También podés guardarlos en la heladera para que se mantengan más firmes y frescos, aunque te aseguro que ¡difícilmente duren tanto!.