Convertí el puré en estos increíbles wafles de papas
Estas originales wafles de papas, ideales para picadas o ensaladas, demuestran que con ingredientes simples se pueden lograr platos sorprendentes y crocantes.
Los wafles de papas son de esas recetas que demuestran que con ingredientes simples se puede preparar algo completamente distinto. Crocantes por fuera, tiernos por dentro, son una opción ideal para una comida rápida, una picada o para acompañar una buena ensalada. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, los wafles de papas son una excelente alternativa para aprovechar papas cocidas que hayan quedado de otra comida. Además, podés personalizarlos fácilmente con queso, verdeo, especias o incluso panceta, convirtiéndolos en una opción versátil para resolver cualquier comida.
FICHA
Ingredientes
- 500 gr de papas
- 2 huevos
- 80 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de almidón de maíz
-
- ½ cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de orégano
- Sal y pimienta, a gusto
- Cociná las papas: herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Dejalas enfriar un poco, pelalas y hacé un puré.
- Escurrí bien: si el puré tiene demasiada humedad, presionalo suavemente con un repasador limpio o dejalo unos minutos para que pierda vapor.
- Prepará la mezcla: colocá el puré en un bowl y agregá los huevos, el queso rallado, el almidón de maíz, el pimentón, el orégano, sal y pimienta.
- Calentá la wafflera: pincelá las placas con un poco de aceite y dejalas calentar bien antes de colocar la preparación.
- Cociná los wafles: colocá una porción de mezcla en el centro de cada placa, cerrá y cociná durante 3 a 5 minutos, hasta que estén bien dorados y crocantes.
- Serví: retiralos con cuidado y servilos inmediatamente. Podés acompañarlos con queso crema, huevo, palta, ensalada o una salsa casera.
- El gran secreto de esta receta: mezclá solamente hasta integrar. No trabajes demasiado el puré, porque una mezcla excesivamente compacta puede dar como resultado wafles pesados.