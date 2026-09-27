Convertí el puré en estos increíbles wafles de papas

Pasos

Cociná las papas: herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Dejalas enfriar un poco, pelalas y hacé un puré.

Escurrí bien: si el puré tiene demasiada humedad, presionalo suavemente con un repasador limpio o dejalo unos minutos para que pierda vapor.

Prepará la mezcla: colocá el puré en un bowl y agregá los huevos, el queso rallado, el almidón de maíz, el pimentón, el orégano, sal y pimienta.

Calentá la wafflera: pincelá las placas con un poco de aceite y dejalas calentar bien antes de colocar la preparación.

Cociná los wafles: colocá una porción de mezcla en el centro de cada placa, cerrá y cociná durante 3 a 5 minutos, hasta que estén bien dorados y crocantes.

Serví: retiralos con cuidado y servilos inmediatamente. Podés acompañarlos con queso crema, huevo, palta, ensalada o una salsa casera.