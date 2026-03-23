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Con esta receta de ñoquis de sémola te vas a ganar los aplausos de todos

Receta de ñoquis de sémola, una alternativa casera a los clásicos, suave por dentro y dorada por fuera, ideal para una comida reconfortante.

Candela Spann

Cómo hacer ñoquis de sémola

Cómo hacer ñoquis de sémola

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de ñoquis de sémola es una alternativa diferente y deliciosa a los clásicos de papa. Con una base de sémola, leche y queso, estos ñoquis se hornean hasta quedar dorados y suaves por dentro. Es una delicia ideal para una comida casera, rendidora y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!

Receta de ñoquis de sémola
Receta de &ntilde;oquis de s&eacute;mola

Receta de ñoquis de sémola

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • sémola — 200 gramos
  • leche — 800 gramos
  • manteca — 50 gramos
  • queso rallado — 120 gramos
  • huevos — 2 unidades (120 gramos)
  • sal — 6 gramos
  • pimienta — 3 gramos
  • nuez moscada — 1 gramo

Paso a paso para crear ñoquis de sémola deliciosos

1- Colocar la leche en una olla junto con la manteca, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

2- Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir.

3- Incorporar la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente.

4- Cocinar la mezcla hasta que espese y se despegue de la olla.

5- Retirar del fuego y dejar entibiar.

6- Agregar los huevos y la mitad del queso rallado, mezclando bien.

7- Volcar la preparación sobre una superficie y estirar hasta formar una capa de aproximadamente 1 cm de espesor.

8- Cortar discos o cuadrados para formar los ñoquis de sémola.

9- Colocarlos en una fuente para horno, espolvorear con el resto del queso.

10- Gratinar en horno fuerte hasta que estén dorados.

Ñoquis de sémola caseros gratinados
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Ñoquis de sémola caseros gratinados

De la cocina a la mesa

Los ñoquis de sémola son una preparación clásica de origen italiano que también tiene su lugar en la cocina casera. Esta receta ofrece una textura distinta a los tradicionales, con un interior suave y una superficie dorada gracias al gratinado. La combinación de leche, queso y sémola logra un plato cremoso y muy sabroso. Además, es una opción práctica porque se puede preparar con anticipación y llevar al horno justo antes de servir. Acompañados con salsa de tomate, crema o simplemente más queso, estos ñoquis son una alternativa deliciosa y reconfortante para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!

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