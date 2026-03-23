Con esta receta de ñoquis de sémola te vas a ganar los aplausos de todos
Receta de ñoquis de sémola, una alternativa casera a los clásicos, suave por dentro y dorada por fuera, ideal para una comida reconfortante.
Esta receta de ñoquis de sémola es una alternativa diferente y deliciosa a los clásicos de papa. Con una base de sémola, leche y queso, estos ñoquis se hornean hasta quedar dorados y suaves por dentro. Es una delicia ideal para una comida casera, rendidora y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- sémola — 200 gramos
- leche — 800 gramos
- manteca — 50 gramos
- queso rallado — 120 gramos
- huevos — 2 unidades (120 gramos)
- sal — 6 gramos
- pimienta — 3 gramos
- nuez moscada — 1 gramo
Paso a paso para crear ñoquis de sémola deliciosos
1- Colocar la leche en una olla junto con la manteca, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
2- Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir.
3- Incorporar la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente.
4- Cocinar la mezcla hasta que espese y se despegue de la olla.
5- Retirar del fuego y dejar entibiar.
6- Agregar los huevos y la mitad del queso rallado, mezclando bien.
7- Volcar la preparación sobre una superficie y estirar hasta formar una capa de aproximadamente 1 cm de espesor.
8- Cortar discos o cuadrados para formar los ñoquis de sémola.
9- Colocarlos en una fuente para horno, espolvorear con el resto del queso.
10- Gratinar en horno fuerte hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Los ñoquis de sémola son una preparación clásica de origen italiano que también tiene su lugar en la cocina casera. Esta receta ofrece una textura distinta a los tradicionales, con un interior suave y una superficie dorada gracias al gratinado. La combinación de leche, queso y sémola logra un plato cremoso y muy sabroso. Además, es una opción práctica porque se puede preparar con anticipación y llevar al horno justo antes de servir. Acompañados con salsa de tomate, crema o simplemente más queso, estos ñoquis son una alternativa deliciosa y reconfortante para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!