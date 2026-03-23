Con esta receta de ñoquis de sémola te vas a ganar los aplausos de todos

Esta receta de ñoquis de sémola es una alternativa diferente y deliciosa a los clásicos de papa. Con una base de sémola , leche y queso , estos ñoquis se hornean hasta quedar dorados y suaves por dentro. Es una delicia ideal para una comida casera, rendidora y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!

1- Colocar la leche en una olla junto con la manteca , la sal , la pimienta y la nuez moscada .

2- Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir.

3- Incorporar la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente.

4- Cocinar la mezcla hasta que espese y se despegue de la olla.

5- Retirar del fuego y dejar entibiar.

6- Agregar los huevos y la mitad del queso rallado, mezclando bien.

7- Volcar la preparación sobre una superficie y estirar hasta formar una capa de aproximadamente 1 cm de espesor.

8- Cortar discos o cuadrados para formar los ñoquis de sémola.

9- Colocarlos en una fuente para horno, espolvorear con el resto del queso.

10- Gratinar en horno fuerte hasta que estén dorados.

Ñoquis de sémola caseros gratinados Ñoquis de sémola caseros gratinados Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los ñoquis de sémola son una preparación clásica de origen italiano que también tiene su lugar en la cocina casera. Esta receta ofrece una textura distinta a los tradicionales, con un interior suave y una superficie dorada gracias al gratinado. La combinación de leche, queso y sémola logra un plato cremoso y muy sabroso. Además, es una opción práctica porque se puede preparar con anticipación y llevar al horno justo antes de servir. Acompañados con salsa de tomate, crema o simplemente más queso, estos ñoquis son una alternativa deliciosa y reconfortante para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!