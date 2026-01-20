Comprar un celular gama alta en 2026: cuál conviene en Argentina según tu uso real

Elegir un celular premium en Argentina a principios de 2026 no es solo comparar fichas técnicas. También pesa la garantía, el servicio técnico y cuántos años de actualizaciones tendrá el equipo. En ese combo, hay un nombre que suele aparecer primero: el Samsung Galaxy S24 Ultra.

Compite con el iPhone 16, fuerte en video y ecosistema, y con los Google Pixel, que brillan por su fotografía y funciones inteligentes, aunque no siempre son fáciles de conseguir de forma local. La clave está en ordenar prioridades antes de gastar.

Si la idea es comprar “uno y olvidarse”, el S24 Ultra se para como el Android más redondo. Combina una pantalla grande y muy luminosa con el S Pen integrado, que suma valor real para notas, trabajo y productividad. Además, monta el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, un chip que se siente rápido en el día a día y en juegos exigentes.

A eso le agrega un punto clave para Argentina: Samsung prometió siete generaciones de actualizaciones del sistema y siete años de parches de seguridad para la serie S24. Es una política de soporte larga, pensada para estirar la vida útil sin quedar desfasado tan rápido.

El iPhone 16 tiene sentido cuando el teléfono no es un “isla”, sino parte de un conjunto. Si usás Mac, iPad, AirPods o servicios de Apple, la integración termina inclinando la balanza. También es un equipo muy fuerte para quienes priorizan video y una experiencia consistente, con menos ajustes y más simplicidad. En especificaciones, Apple detalla su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas en el modelo base (y 6,7 en el Plus), con resoluciones altas y buena densidad de píxeles.

En Argentina, además, suele aparecer una jugada inteligente: mirar la generación anterior “Pro” cuando el precio del último escalón se dispara. Es una forma de entrar al segmento premium sin pagar el máximo.

Pixel: gran cámara y mucha IA, pero con un “pero” local

En foto, los Pixel suelen enamorar por el procesamiento: apuntar, disparar y listo. Y en soporte también vienen fuertes: Google confirma siete años de actualizaciones de sistema y seguridad para “Pixel 8 y posteriores”, dentro de su política de actualizaciones. El problema, en Argentina, es menos técnico y más práctico. Los Pixel no se venden de forma oficial en el país y, por eso, suelen llegar por importadores y marketplaces, con variaciones en precio, garantía y repuestos. Si aun así te tentás, conviene mirar bien el vendedor, el tipo de garantía y el estado de compatibilidad con redes locales antes de pagar un equipo caro.

En síntesis, si buscás el paquete más equilibrado y “a prueba de años”, el Galaxy S24 Ultra suele ser la compra más segura por soporte extendido, potencia y herramientas como el S Pen. Si tu mundo ya es Apple, el iPhone 16 encaja natural y evita fricciones. Y si tu prioridad absoluta es la cámara con IA y una experiencia Android muy limpia, un Pixel puede ser ideal, con el costo extra de lidiar con su disponibilidad y posventa.