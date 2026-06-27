Cómo usar agua de lentejas para enraizar esquejes de forma rápida

Aprende a preparar un potente enraizante natural con agua de lentejas y potencia el crecimiento de tus esquejes.

Las lentejas no solo son un alimento nutritivo, sino también un excelente enraizante natural para reproducir plantas por esquejes. Aunque especies como las suculentas o los cactus suelen desarrollar raíces con facilidad, otras necesitan una ayuda extra. Por suerte, ese impulso puede obtenerse con un preparado casero, económico y muy fácil de hacer.

El secreto está en las lentejas germinadas. Durante el proceso de germinación liberan auxinas, unas hormonas vegetales que participan en el desarrollo de las raíces. Gracias a estas sustancias naturales, el agua de lentejas puede favorecer el enraizamiento de los esquejes y ayudarlos a desarrollar raíces más fuertes y sanas. Un gran aliado de todo amante de la jardinería.

Cómo preparar agua de lentejas para enraizar esquejes Qué necesitás 1 taza de lentejas.

3 o 4 tazas de agua.

Una licuadora.

Un colador fino o una tela. Paso a paso Colocá las lentejas en un recipiente con agua y dejalas en remojo entre 8 y 12 horas.

Escurrilas y dejalas en un frasco húmedo durante dos o tres días, enjuagándolas una o dos veces por día hasta que comiencen a brotar.

Cuando los brotes sean visibles, colocá las lentejas germinadas en una licuadora junto con agua limpia y procesalas hasta obtener una mezcla homogénea.

Colá la preparación con un colador fino o una tela para separar el líquido de los restos de lentejas.

Diluí una parte del concentrado en diez partes de agua antes de utilizarlo sobre los esquejes. Las lentejas germinadas son grandes aliadas para enraizar esquejes. Foto: Cuerpo y mente Cómo usar el agua de lentejas en los esquejes Una vez preparada, sumergí la base del esqueje en el agua de lentejas durante unas horas antes de plantarlo. También podés utilizar la preparación diluida para realizar el primer riego después de colocarlo en el sustrato.