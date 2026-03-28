Cómo perfumar la casa con 3 ingredientes de la alacena

Canela, cítricos y jengibre: la combinación ideal para dejar la casa con un perfume cálido y completamente natural.

Hervir una mezcla de ingredientes naturales durante 15 minutos es suficiente para cambiar por completo el aroma de cualquier ambiente de la casa.

Los sahumerios, las velas y los difusores son opciones conocidas para perfumar la casa, pero no son las únicas. Existen métodos caseros simples y económicos que logran un aroma natural y duradero reutilizando ingredientes que suelen estar en cualquier alacena. Cada vez más personas los eligen como alternativa práctica a los productos comerciales.

En esta ocasión, vamos a hablar de una preparación casera que está tomando relevancia en el último tiempo: se trata de la combinación de limón, canela y jengibre. Estos tres ingredientes son reconocidos por sus increíbles aromas y usos, pero combinados se potencian y dejan un rico perfume en el ambiente sin químicos ni aerosoles.

El perfume natural de estos ingredientes generan una sensación cálida y reconfortante en los ambientes ideal para los días fríos que se vienen con la próxima llegada del invierno. Es una gran alternativa casera a los aromatizantes comerciales.