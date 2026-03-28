Cómo perfumar la casa con 3 ingredientes de la alacena
Canela, cítricos y jengibre: la combinación ideal para dejar la casa con un perfume cálido y completamente natural.
Los sahumerios, las velas y los difusores son opciones conocidas para perfumar la casa, pero no son las únicas. Existen métodos caseros simples y económicos que logran un aroma natural y duradero reutilizando ingredientes que suelen estar en cualquier alacena. Cada vez más personas los eligen como alternativa práctica a los productos comerciales.
En esta ocasión, vamos a hablar de una preparación casera que está tomando relevancia en el último tiempo: se trata de la combinación de limón, canela y jengibre. Estos tres ingredientes son reconocidos por sus increíbles aromas y usos, pero combinados se potencian y dejan un rico perfume en el ambiente sin químicos ni aerosoles.
El perfume natural de estos ingredientes generan una sensación cálida y reconfortante en los ambientes ideal para los días fríos que se vienen con la próxima llegada del invierno. Es una gran alternativa casera a los aromatizantes comerciales.
Paso a paso: cómo combinar estos ingredientes para crear un perfume
- Colocar una olla a hervir con agua
- Agregar la cáscara de uno o dos limones
- Agregar la canela y unas rodajas de jengibre
- Llevar a hervor y luego bajar el fuego
- Dejar hervir al menos 15 minutos
Cuál es el momento ideal del día para hacerlo
El momento ideal del día para perfumar la casa es el que nosotros elijamos. Sin embargo, al ser una mezcla con aroma fuerte es recomendable hacerlo después de cocinar alimentos con olores fuertes o antes de recibir visitas. Además, como dijimos, esta mezcla deja un olor que remite a la calidez del hogar por lo que es ideal para los días más fríos.