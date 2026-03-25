Remeras con olor a sudor: cómo lavarlas y dejarlas como nuevas

Estos ingredientes caseros actúan en las fibras de las remeras eliminando las bacterias que causan el mal olor.

El olor a sudor persistente en las remeras es uno de los problemas más frecuentes en el lavado de la ropa. Aunque la prenda parezca limpia, basta con volver a usarla y que el aroma aparezca. Por suerte, existe un método de limpieza para eliminar las bacterias que se acumulan en las fibras.

La clave consiste en remojarlas antes del lavado normal en el lavarropas. Antes de hacer esto, conviene dejarla en remojo durante 30 minutos con agua fría y medio vaso de vinagre blanco. Este ingrediente tiene las propiedades para actuar como desodorizante natural y neutralizar las bacterias que causan el mal olor.

sudor2 La clave está en remojar las prendas antes del lavado normal. Foto: Archivo Otras alternativas de limpieza Por otro lado, encontramos que el bicarbonato de sodio también puede eliminar este mal olor. Para aplicarlo, se recomienda crear una pasta con agua y ponerlo directamente en las zonas como axilas, dejarlo reposar unos minutos y luego lavar normalmente. Para mejorar el resultado se recomienda usar agua fría y no caliente.

Un error habitual es usar demasiado jabón o suavizante. El exceso de producto se acumula en la tela y atrapa el olor en lugar de eliminarlo. Lo ideal es usar la cantidad justa de detergente y evitar los suavizantes en prendas deportivas o de uso intensivo.