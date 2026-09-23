Cómo limpiar el sarro y el jabón pegado en las canillas

Prevenir la acumulación de sarro en las canillas es posible mediante el secado diario, un mantenimiento semanal con vinagre y el uso de jabón líquido.

La acumulación de sarro en las canillas del baño o la cocina no solo genera un aspecto visual desagradable, sino que con el tiempo puede afectar el flujo y la presión del agua al obstruir los filtros.

Estas manchas blanquecinas se forman debido a los minerales, como calcio y magnesio, que vienen con el agua corriente; al evaporarse, dejan estos sedimentos que se endurecen fuertemente sobre las superficies. Aunque existen diferentes productos químicos abrasivos en el mercado, la alternativa de solución más efectiva, económica y segura de limpieza para el metal se encuentra en casa: el vinagre blanco.

El sarro se acumula en diferentes lugares del baño. Foto: Archivo El método de limpieza de sarro en casa Para quitar el sarro incrustado en la grifería, la clave no es refregar con fuerza, sino darle tiempo al producto para que actúe. El procedimiento requiere paños de microfibra o papel de cocina y vinagre blanco puro.

El primer paso es envolver completamente la canilla afectada con los paños empapados, asegurando que el vinagre quede en contacto directo con el sarro. Si es necesario, se pueden usar bandas elásticas para mantener el papel fijo en las zonas curvas.

Después de dejar actuar entre 45 minutos y una hora, se deben quitar los paños y frotar los restos ablandados con un cepillo de cerdas suaves. Finalmente, es fundamental enjuagar con agua tibia y secar inmediatamente la superficie, ya que dejar gotas de agua secándose al aire es justamente lo que genera nuevas manchas.