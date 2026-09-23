Cómo limpiar el sarro y el jabón pegado en las canillas
Prevenir la acumulación de sarro en las canillas es posible mediante el secado diario, un mantenimiento semanal con vinagre y el uso de jabón líquido.
La acumulación de sarro en las canillas del baño o la cocina no solo genera un aspecto visual desagradable, sino que con el tiempo puede afectar el flujo y la presión del agua al obstruir los filtros.
Estas manchas blanquecinas se forman debido a los minerales, como calcio y magnesio, que vienen con el agua corriente; al evaporarse, dejan estos sedimentos que se endurecen fuertemente sobre las superficies. Aunque existen diferentes productos químicos abrasivos en el mercado, la alternativa de solución más efectiva, económica y segura de limpieza para el metal se encuentra en casa: el vinagre blanco.
El método de limpieza de sarro en casa
Para quitar el sarro incrustado en la grifería, la clave no es refregar con fuerza, sino darle tiempo al producto para que actúe. El procedimiento requiere paños de microfibra o papel de cocina y vinagre blanco puro.
El primer paso es envolver completamente la canilla afectada con los paños empapados, asegurando que el vinagre quede en contacto directo con el sarro. Si es necesario, se pueden usar bandas elásticas para mantener el papel fijo en las zonas curvas.
Después de dejar actuar entre 45 minutos y una hora, se deben quitar los paños y frotar los restos ablandados con un cepillo de cerdas suaves. Finalmente, es fundamental enjuagar con agua tibia y secar inmediatamente la superficie, ya que dejar gotas de agua secándose al aire es justamente lo que genera nuevas manchas.
Cómo prevenir el sarro en las canillas
Una vez que la grifería recuperó su brillo, existen medidas muy sencillas para evitar que los minerales vuelvan a calcificarse sobre el metal:
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El hábito del secado diario: secar todos los días la canilla evita la formación de sarro.
- Mantenimiento semanal preventivo: en lugar de esperar que el sarro se acumule, se recomienda rociar las canillas con agua y vinagre.
- Uso de jabón líquido: los restos de jabín en barra tradicional tienden a mezclarse con otros minerales del agua dura.