Por qué recomiendan pulsar durante tres segundos el botón del aire acondicionado del auto

Cuando llegan las altas temperaturas, el aire acondicionado del auto se convierte en el mejor aliado para conducir con confort. Sin embargo, la mayoría de los conductores desconocen que los mandos esconden funciones avanzadas más allá del simple encendido y apagado.

Entre todos los controles, el botón marcado con las siglas A/C (Air Conditioning) esconde particularidades según la tecnología y la marca del vehículo . Aunque su cometido principal es refrigerar y quitar la humedad del aire que entra a la cabina, una pulsación prolongada puede activar configuraciones ocultas.

Es crucial entender que no hay un estándar universal. Presionar el botón A/C durante tres o cinco segundos no produce el mismo efecto en todos los automóviles, ya que depende enteramente del fabricante.

Un ejemplo claro se da en varios modelos de firmas como Hyundai o Kia que cuentan con climatizador automático.

Para modificar o desactivar esta función, el procedimiento habitual requiere poner el contacto , seleccionar el modo de desempañado del parabrisas, mantener apretado el botón A/C y pulsar al menos cinco veces el botón de recirculación en menos de tres segundos. Si el proceso se realiza con éxito, las luces del panel parpadearán como confirmación.

Esta configuración gestiona automáticamente la entrada de aire exterior para evitar que los cristales se empañen cuando detecta humedad en el ambiente.

Con frecuencia se confunden las funciones del botón A/C con las de la recirculación (identificado con el icono de un coche y una flecha curva en su interior). Mientras que el A/C enfría y seca el aire entrante, la recirculación reaprisiona el aire del propio habitáculo. Esta última es ideal para enfriar el habitáculo de forma acelerada o para impedir que penetren malos olores y contaminación del exterior.

Para evitar desconfigurar el sistema de climatización por error, lo más sensato es consultar detenidamente el manual de usuario del vehículo.

Alterar los ajustes del desempañado automático sin conocer su impacto puede dificultar la visibilidad en días fríos o lluviosos. Asimismo, ten en cuenta que en muchos modelos estos parámetros vuelven a su estado de fábrica de manera automática tras desconectar la batería