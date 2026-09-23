El pueblo de Buenos Aires con una laguna de 35 hectáreas ideal para relajarse el fin de semana

La serenidad de Ranchos, un pueblo bonaerense, atrae a visitantes el fin de semana con su laguna de 35 hectáreas, arquitectura rural y un entorno ideal para el descanso.

Un pueblo ubicado en Buenos Aires y rodeado por una inmensa llanura y una laguna, es el nuevo destino para relajarse un fin de semana. Ranchos es conocido por su rico patrimonio cultural y tradiciones rurales de antaño que prometen una experiencia única.

El pueblo tiene calles tranquilas, aire puro y un entorno rural perfecto para descansar del ritmo urbano sin ir tan lejos o a destinos masivos. Su espejo de agua de unas 35 hectáreas con una isla conectada por un camino es ideal para caminar, observar aves, hacer un picnic o disfrutar de ferias de artesanos y emprendedores locales.

Qué visitar en el pueblo bonaerense "Se trata de uno de los establecimientos más antiguos del país; fundado en el año 1779, constituye un fiel exponente de la arquitectura rural originaria", según explican sobre la estancia de Negrete desde Buenos Aires Tur. En ese establecimiento se jugó el primer partido de polo en la Argentina y hoy es una parada casi obligatoria.

A la orilla de la laguna, Ranchos ofrece un escenario ideal para descansar entre árboles, arena y aire puro. Archivo Además, cuenta con el Museo Histórico Marta Inés Martínez, donde se albergan armas de la época, una colección de piedras utilizadas para boleadoras, trozos de alambrados, masas de las viejas carreteras y la figura de un viejo capataz, el Gaucho Robledo.

Hay una gran variedad de hoteles, complejos de cabañas y estancias de campo. La mayoría cuenta con una buena valoración en las páginas turísticas y destacan su ambiente tranquilo, ideal para descansar durante el día y noche. Las tarifas de hospedaje son variadas y cuenta con precios muy bajos para hacer una salida "gasolera".