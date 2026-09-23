El pueblo de Buenos Aires con 250 habitantes para relajarse durante el fin de semana largo

El pintoresco pueblo de Cazón se destaca por su masa forestal y una propuesta ideal para el fin de semana largo.

Cazón es uno de los pueblos ideales para desconectar en una escapada de fin de semana.

Cazón se consolida como una alternativa ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar del contacto pleno con la naturaleza. Situado a solo 170 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Saladillo, este pintoresco rincón cuenta con apenas 250 habitantes y destaca por una profusa masa forestal que le otorga el popular apodo de "el pueblo del millón de árboles".

En el centro del pueblo se alberga un vivero municipal de 210 hectáreas que dispone de senderos diseñados para caminatas audioguiadas, avistaje de aves y un punto de venta de especies autóctonas. A su alrededor proliferan proyectos privados dedicados a la floricultura, árboles y plantas ornamentales.

Qué hacer en el pueblo bonaerense La estación de Tren de Cazón es un hito histórico asentado sobre los terrenos donados por Don Joaquín Cazón, personalidad que dio nombre a la localidad. Las inmediaciones de la estación están acondicionadas con espacios verdes, mesas, parrillas y juegos infantiles para pasar el día en familia.

Cazón es conocido como el pueblo del millón de árboles. Archivo En cuanto a la gastronomía, La Pulpería de Cazón es almacén de campo de estilo tradicional alojado en una casona antigua con amplios parques, abocado a ofrecer almuerzos y meriendas con sabores caseros y platos típicos. Pero también se encuentra la feria de emprendedores, que se lleva a cabo los domingos en medio del arbolado. El evento reúne artesanías locales, alimentos agroecológicos y lácteos artesanales.