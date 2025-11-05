Presenta:

Cómo destapar un desagüe con ingredientes caseros que tenés en casa

Con ingredientes de casa se puede destapar el desagüe de forma casera y ecológica sin usar productos químicos agresivos.

Alejandro Llorente

Un mantenimiento casero del desagüe evita obstrucciones y prolonga la vida útil de los caños.

Un desagüe tapado puede convertirse en un problema cotidiano, especialmente si el agua no corre bien o emite mal olor. Antes de usar productos industriales, existen métodos caseros eficaces que aprovechan reacciones naturales para limpiar los caños y disolver residuos acumulados.

Bicarbonato, vinagre y agua caliente

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco es uno de los remedios más conocidos. Para aplicarlo, se recomienda verter media taza de bicarbonato por el desagüe, seguida de una taza de vinagre caliente. La mezcla genera una efervescencia que ayuda a descomponer grasa, restos de jabón o comida. Tras unos minutos, se debe enjuagar con abundante agua hirviendo para eliminar cualquier residuo.

Otra opción útil es el limón con sal gruesa, que actúa como desinfectante natural y ayuda a neutralizar los malos olores. Se debe dejar actuar la mezcla al menos 15 minutos antes de enjuagar con agua caliente.

El bicarbonato y el vinagre son aliados naturales para destapar desagües. Foto: Archivo

Otros trucos efectivos para destapar el desagüe

Si el problema persiste, se puede usar una mezcla de bicarbonato y detergente líquido, ideal para eliminar grasa acumulada en la cocina. En casos más severos, un alambre o sopapa pueden ayudar a remover obstrucciones más profundas.

