Combinar bicarbonato de sodio y pasta dental: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Lograr que los vidrios de la ducha queden relucientes sin gastar en limpiadores costosos se volvió un desafío de limpieza. La clave está en una fórmula casera efectiva: combinar bicarbonato de sodio , pasta dental y detergente líquido.

Esta mezcla promete eliminar las marcas de agua, la grasa corporal y las capas de jabón que se adhieren con el tiempo al cristal.

La efectividad de esta preparación radica en la sinergia de sus componentes cotidianos. Por un lado está el bicarbonato de sodio que es un microabrasivo delicado capaz de remover la mugre incrustada sin rayar ni opacar el vidrio.

Por su parte, el detergente aporta el poder desengrasante necesario para disolver los residuos de jabón y aceites de baño acumulados.

En cambio, la pasta dental, gracias a su consistencia cremosa , funciona como el agente aglutinante ideal. Permite que la pasta se fije mejor a la superficie vertical y potencia la acción blanqueadora del bicarbonato.

En un pocillo se coloca un par de cucharadas de bicarbonato de sodio, unas gotas de detergente para platos y un chorro de dentífrico. Revolver bien hasta formar una crema homogénea.

Con ayuda de una esponja suave o paño de microfibra, distribuir el producto sobre las manchas más difíciles haciendo movimientos circulares. Dejar que los ingredientes actúen durante cinco a diez minutos para aflojar el sarro.

Por último, retirar el excedente con abundante agua tibia y pasar un paño de secado rápido (o un limpiavidrios de goma) para evitar que las gotas de agua dejen nuevas marcas al secarse.