Cinco plantas ideales para el dormitorio: cuáles elige un experto y cómo cuidarlas

El dormitorio suele ser el ambiente más personal de la casa. Ahí se baja el ritmo. Ahí se descansa. Y, sin embargo, muchas veces queda “pelado”, con poca vida. En redes, el jardinero Álvaro Pedrera impulsó una idea concreta: elegir plantas de formas suaves y hojas redondeadas para aportar una sensación más amable en el espacio.

La primera recomendación es el lirio de la paz en versión grande, una planta que llena un rincón sin necesidad de sumar más objetos. Funciona bien en interiores con luz indirecta. Y agradece un riego moderado: conviene esperar a que la capa superior del sustrato se note seca antes de volver a regar. Un punto importante es la seguridad en hogares con animales: si hay mascotas curiosas, mejor ubicarla fuera de su alcance, porque puede resultar tóxica si la muerden.

En segundo lugar aparece el potus plateado, valorado por su crecimiento rápido y por lo fácil que es convivir con él. Se luce en estantes, colgando, o trepando con una guía sencilla. Tolera bien la luz indirecta y también ambientes con menos iluminación, aunque su mejor versión se ve con claridad filtrada.

La tercera opción es el Tronco de Brasil (también llamado palo de agua), que da un aire tropical con muy poco esfuerzo. Resiste interiores y no pide sol directo, pero sí un detalle: conviene alejarlo de corrientes de aire frío, como las del aire acondicionado, para que no se estrese.

3) Calathea ornata y Maranta: las “protagonistas” si buscás impacto visual

La cuarta elegida es la Calathea ornata pinstripe, de hojas oscuras con líneas claras que parecen dibujadas. Es una planta vistosa, pero más delicada. Prefiere luz brillante filtrada, sin sol directo, y un sustrato con humedad pareja. El exceso de agua, igual que la sequedad, la castiga. Para cerrar la lista, Pedrera menciona la Maranta fascinator, famosa por su comportamiento: sus hojas se reacomodan según la luz y por la noche tienden a plegarse hacia arriba. En ambientes secos suele necesitar un extra de humedad, algo que se logra con vaporizaciones suaves o ubicándola cerca de otras plantas.

Más allá del nombre de cada especie, hay una lógica que se repite. En un dormitorio, casi siempre se busca calma y practicidad. Por eso, la ubicación importa tanto como el riego. Cerca de una ventana con cortina liviana suele ser el punto ideal para la mayoría: entra claridad, pero sin golpe de sol. También ayuda evitar el “modo colección”. Dos o tres plantas bien puestas se sienten más armónicas que muchas apretadas en un solo mueble. Y, si el cuarto tiene calefacción o aire, sumar humedad ambiental con cuidados simples puede marcar diferencia en el aspecto de las hojas.

Tener plantas en la habitación no es una receta mágica, pero sí un cambio concreto que se nota. Ordenan la estética. Dan textura. Y aportan una cuota de naturaleza que, visualmente, relaja. El mejor consejo es empezar por una opción resistente (potus o tronco de Brasil) y, cuando la rutina ya está aceitada, sumar una más exigente como calathea o maranta. Así, el dormitorio gana verde de verdad, sin convertir el cuidado en una tarea pesada.