Científicos lanzaron un duro pronóstico para el planeta: qué podría pasar con más del 40% de sus tierras

El planeta podría atravesar una profunda transformación durante las próximas décadas. Científicos proyectaron que las denominadas tierras secas continuarán expandiéndose y podrían ocupar más del 40% de toda la superficie terrestre hacia finales de este siglo.

El trabajo, publicado en la revista Environmental Research Letters , analizó datos meteorológicos históricos registrados entre 1960 y 2023 y los combinó con distintos modelos climáticos para conocer cómo podrían modificarse las regiones áridas a medida que avance el calentamiento global.

Actualmente, tomando como referencia el período comprendido entre 1994 y 2023, las tierras secas ocupan aproximadamente el 38,58% de la superficie terrestre del planeta , sin contar la Antártida. Para el período 2071-2100, los investigadores calculan que esa proporción podría aumentar hasta ubicarse entre el 39,31% y el 40,28%, según el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los científicos consideran tierras secas a aquellas regiones donde las precipitaciones son reducidas en relación con la cantidad de agua que puede perderse mediante la evaporación y la transpiración de las plantas. Dentro de esta clasificación aparecen zonas semiáridas, áridas, subhúmedas secas e hiperáridas.

El avance de estas condiciones hacia lugares que actualmente son más húmedos podría generar consecuencias importantes. Entre los principales riesgos aparecen una mayor escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y un incremento de los procesos de desertificación .

Los científicos advierten que el avance de las zonas secas del planeta puede aumentar la escasez de agua y la degradación de los ecosistemas.

En el escenario más extremo analizado, las tierras secas sumarían unos 2,37 millones de kilómetros cuadrados respecto del período de referencia. Para dimensionar esa superficie, se trata de una extensión similar a la de Argelia y equivalente aproximadamente al 30% del territorio de Australia.

Las regiones más afectadas por la sequía

Las proyecciones indican que Australia sería uno de los lugares más afectados por la modificación de estas zonas durante este siglo. Brasil aparece en segundo lugar, mientras que amplios sectores de África también podrían experimentar importantes transformaciones.

El estudio encontró, además, un resultado llamativo. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede provocar que los pequeños poros de las plantas, conocidos como estomas, se cierren parcialmente. Como consecuencia, pierden menos agua a través de la transpiración.

Distribución mundial de las zonas áridas y de las regiones climáticas vinculadas entre 1994 y 2023, junto con el porcentaje correspondiente a cada categoría climática. (Cai et al., Environmental Research Letters, 2026)

Este efecto fue incorporado por los investigadores a sus cálculos y permitió obtener estimaciones inferiores a las de algunos estudios anteriores. Una investigación publicada hace aproximadamente una década había llegado a proyectar que las tierras secas podían alcanzar hasta el 56% de la superficie terrestre en 2100.

Eso no significa que el problema desaparezca. Los científicos advierten que la expansión de las regiones secas seguirá representando un desafío para el planeta, especialmente por su posible impacto sobre el agua disponible, la vegetación, los ecosistemas y las poblaciones que dependen de esos recursos.