Javier Milei recuperó imagen positiva, pero tiene una fuerte advertencia en las encuestas

En medio de una fuerte preocupación en Casa Rosada por las dudas acerca del plan de reelección de Javier Milei en 2027, una nueva encuesta arroja un dato alentador para los libertarios.

La imagen del mandatario continúa con un fuerte nivel de rechazo, aunque la última medición de Giacobbe & Asociados muestra una leve recuperación respecto de julio. En el informe realizado entre el 24 y el 30 de agosto, el jefe de Estado obtuvo un 36,1% de imagen positiva y un 55,7% de negativa , con un 6,1% de valoración regular. La imagen negativa, de todos modos, todavía supera a la positiva por 19,6 puntos porcentuales.

En julio , Milei había registrado 33,9% de imagen positiva y 57,2% de negativa , por lo que en agosto recuperó 2,2 puntos de valoración positiva y redujo 1,5 puntos la negativa . En junio , en tanto, había alcanzado 37,5% de imagen positiva y 56,9% de negativa . Así, pese a la mejora respecto de julio, el presidente todavía se encuentra 1,4 puntos por debajo de la imagen positiva de junio , mientras que la negativa también se redujo en 1,2 puntos frente a aquel registro.

La caída de la valoración presidencial aparece acompañado por una percepción mayoritariamente negativa de la situación económica. El 48,9% de los encuestados sostiene que la economía está empeorando y que además lo está sufriendo, mientras que otro 9,5% considera que la situación empeora aunque no lo afecta personalmente. En sentido contrario, el 28,5% afirma que la economía está mejorando y que ya lo siente, y un 7,3% percibe una mejora aunque todavía no la experimenta.

La opinión sobre el programa económico también presenta un escenario adverso para el Gobierno. Solo el 16,8% considera que no existe un ajuste tan grande y que el país “va bien”, mientras que el 22,4% plantea que hay que soportar el ajuste porque en el futuro la situación será mejor.

En el otro extremo, el grupo más numeroso, con 47,8%, afirma que “El plan es equivocado. La gente sufre sin sentido”. A ese resultado se suma un 8,7% que dice no comprender el plan y no tener claro que vaya a producir una mejora, y un 3,6% que considera que tiene sentido pero duda de poder soportar la crisis.

El relevamiento tampoco muestra a una figura opositora capaz de capitalizar claramente el descontento con el Gobierno. Milei aparece con 36,1% de imagen positiva, prácticamente en el mismo nivel que Mauricio Macri, que registra 36%. Más atrás se ubican Cristina Kirchner, con 34,8%; Axel Kicillof, con 31,2%; Patricia Bullrich, con 27,9%; Victoria Villarruel, con 21%; y Diego Santilli, con 11,3%.

En cuanto a la imagen negativa, Victoria Villarruel registra un 60,4%, seguida por Mauricio Macri, con 58,7%; Patricia Bullrich, con 55,6%; Javier Milei, con 55,7%; Cristina Kirchner, con 55,6%; Axel Kicillof, con 49,2%; Diego Santilli, con 49,2%; y Máximo Kirchner, con 65,8%.