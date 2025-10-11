Científicos estudian si los perros podrían aprender a hablar como los humanos

Científicos de la Universidad Eötvös Loránd investigan si algún día los perros podrán hablar o si simplemente debemos aprender a entender mejor su lenguaje.

La posibilidad de que los perros aprendan a hablar siempre despertó curiosidad y ternura en partes iguales. Aunque suene a una fantasía de película, un equipo científico de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, decidió abordar esta idea desde una perspectiva científica y analizar si algún día podría volverse realidad.

Los perros y la comunicación con los humanos Según el estudio publicado en Biologia Futura (2025), los investigadores analizaron si los perros podrían desarrollar una forma de comunicación parecida al habla humana. Aunque concluyen que la anatomía del animal, especialmente su laringe y su estructura bucal, no está diseñada para articular palabras, sí destacan que los canes han desarrollado una capacidad excepcional para entendernos.

A través de gestos, expresiones y entonaciones, los perros logran interpretar el tono emocional de nuestras palabras e incluso ciertas órdenes específicas.

Perros Aunque no pueden hablar, los perros tienen una capacidad única para entender nuestras emociones. Canva El estudio resalta que esta habilidad es fruto de miles de años de convivencia con humanos. Su evolución cerca de nosotros permitió que los perros afinen su comprensión de señales sociales, lo que los convierte en los animales domésticos con mayor nivel de conexión emocional.

Un experimento que busca entender su voz Tal como señaló el medio alemán DW, los investigadores húngaros no buscan enseñarles a hablar literalmente, sino entender mejor cómo los perros “hablan” en su propio idioma. Utilizan inteligencia artificial para analizar ladridos y vocalizaciones, intentando identificar patrones de significado. Algunos experimentos ya lograron distinguir diferentes tipos de ladridos asociados con emociones como el miedo, la alegría o la frustración.