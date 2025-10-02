Las Heras aprobó la creación de una "plaza canina", un espacio exclusivo para perros

El proyecto busca promover la convivencia responsable y mejorar la calidad de vida de las mascotas en Las Heras.

La nueva plaza contará con juegos, bebederos, zonas de sombra y sectores diferenciados para perros grandes y pequeños (foto ilustrativa).

Las Heras contará con su primera “Plaza Canina Municipal” tras la aprobación de la Ordenanza Nº 27, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza. La iniciativa fue presentada por el concejal José María Villavicencio y aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

El nuevo espacio estará destinado exclusivamente a la recreación, socialización y esparcimiento de perros y sus tutores. Según la ordenanza, el Departamento Ejecutivo será el encargado de definir la ubicación, priorizando espacios verdes existentes o contemplando su desarrollo en nuevas urbanizaciones.

La plaza canina incluirá infraestructura diseñada para garantizar higiene y seguridad: cercado perimetral con doble portón de ingreso, áreas diferenciadas para perros grandes y pequeños, bebederos y comederos comunitarios, estaciones sanitarias con bolsas y cestos diferenciados, pisos filtrantes, además de un circuito de juegos de agilidad con rampas, túneles y obstáculos. También dispondrá de zonas de sombra, bancos, iluminación y cartelería educativa sobre tenencia responsable.

Asimismo, se prevé la instalación de un punto de primeros auxilios básicos para mascotas. El mantenimiento del espacio quedará a cargo del municipio, que podrá coordinar acciones con asociaciones protectoras, colegios veterinarios y voluntariado ciudadano. Además, la normativa habilita convenios de padrinazgo con empresas o instituciones interesadas en colaborar con el cuidado del lugar.