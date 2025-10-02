Una conocida rotonda de Mendoza cambió de nombre y ahora se llama "Papa Francisco"

Las Heras oficializó un emotivo homenaje al Papa Francisco mediante la Ordenanza Nº 7, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza. La normativa establece que la rotonda ubicada en Avenida Champagnat, en el distrito de El Challao, llevará el nombre del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025.

El proyecto fue presentado por la concejala Noelia Delpir y contó con el acompañamiento de todos los ediles del Honorable Concejo Deliberante. En los fundamentos, se destaca la trascendencia de Jorge Mario Bergoglio como referente espiritual y social, tanto en Argentina como en el mundo, y el profundo cariño que le profesan los vecinos de Las Heras.

Francisco fue recordado como el primer Papa latinoamericano, jesuita y elegido en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y compromiso con los más pobres. Su pontificado estuvo marcado por reformas en la Curia Romana, avances en transparencia económica, la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia y un fuerte llamado a la ecología integral con la encíclica Laudato Si’.

La ordenanza aprobada en la Sala Cultural Malvinas Argentinas subraya que, más allá de su legado religioso, Francisco será recordado como un líder cercano a la gente, defensor de la justicia social y figura clave de la historia contemporánea. Con esta decisión, Las Heras inscribe el nombre del Papa en su geografía urbana, como símbolo de identidad y homenaje permanente.