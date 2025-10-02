Santiago del Estero: una mujer internada encendió un cigarrillo, se prendió fuego su camilla y murió

El hermano de la víctima, de 55 años, le dio el cigarrillo fuera del horario de visita permitido, lo que derivó al desenlace fatal en Santiago del Estero.

Una mujer de 55 años que se encontraba internada en el Hospital Regional de Santiago del Estero murió luego de que se incendiara su camilla en la sala de terapia intensiva, tras encender el cigarrillo que le dio su hermano. La justicia investiga cómo se produjo el hecho y si hubo responsabilidades por parte del personal o de su entorno.

La paciente, identificada como María Juan, había sido ingresada días atrás tras sufrir un accidente en el departamento de Quimilí. Desde su llegada al hospital permanecía con asistencia respiratoria. A pesar de su estado, un familiar logró ingresar fuera del horario de visitas y le entregó un cigarrillo y un encendedor.

santiago del estero Gentileza El Esquiú

Qué registraron las cámaras de seguridad del hospital Las cámaras de seguridad del hospital registraron que quien ingresó sin autorización fue un hermano de la paciente, quien permaneció cerca de 15 minutos junto a ella antes de retirarse. Poco después de su salida, se observó el inicio del fuego en la camilla donde se encontraba internada María Juan.

El fuego se propagó con rapidez en el sector donde se encontraba la paciente, causándole graves quemaduras en el rostro y en las vías respiratorias. El personal médico actuó de inmediato, pero no pudo revertir la gravedad de las lesiones. La mujer murió en las últimas horas como consecuencia directa de las quemaduras sufridas.