Un teclado de computadora tiene más bacterias que el asiento de un inodoro: cómo limpiarlo correctamente

Según los especialistas, el teclado de una computadora está repleto de gérmenes y bacterias. Una buena limpieza puede prevenir infecciones y enfermedades.

La suciedad y las bacterias son dos problemas con los que tenemos que convivir, sin embargo, permanentemente buscamos combatirlas de alguna u otra forma. En el caso del uso cotidiano de dispositivos, hay uno que específicamente concentra mayor cantidad de gérmenes y se trata del teclado de la computadora.

Al estar en permanente contacto con las manos y, generalmente durante largos períodos de tiempo, los científicos aseguran que un teclado de computadora puede albergar más bacterias que el asiento de un inodoro. De esta forma, la combinación de contacto constante, restos de comida y polvo convierte al teclado en un pequeño ecosistema de bacterias. Si bien muchas de ellas no representan un gran riesgo para personas sanas, sí puede serlo para aquellas que tienen defensas bajas o enfermedades crónicas.

Limpia el teclado de la computadora al menos una vez al mes Foto: Shutterstock El problema no se limita al hogar. En espacios públicos, cibercafés o lugares de trabajo donde los equipos son compartidos, el nivel de contaminación puede ser aún mayor. Los científicos coinciden en que el hábito de comer frente a la computadora y la falta de limpieza regular son los principales responsables.