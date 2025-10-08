Tecla Shift: funciones, atajos y trucos que (tal vez) no conocías

Shift es una tecla modificadora. No actúa sola: potencia a otras teclas cuando la presionás al mismo tiempo. Su ícono suele ser una flecha hacia arriba o, en algunos teclados antiguos, la palabra 'Mayús'. Viene de las máquinas de escribir: al 'cambiar' la posición del mecanismo, permitía imprimir mayúsculas o símbolos. En los teclados actuales vas a encontrar dos Shift , una a la izquierda y otra a la derecha, para usarla con cualquier mano. En esta nota, te contamos de las funciones, atajos y trucos que seguramente no conocías.

La función básica es escribir mayúsculas y caracteres especiales. Por ejemplo, Shift + 5 escribe %. Si tenés activado Bloq Mayús, Shift invierte el efecto: escribe minúsculas de forma temporal. También es clave para seleccionar texto o múltiples archivos: mantené Shift y hacé clic desde un punto A hasta un punto B para marcar todo el tramo.

Tip: probá también Shift al arrastrar archivos para moverlos (en lugar de copiarlos) y en editores de texto para ampliar selección con las flechas.

En macOS, Shift se combina con (Command) y (Option) para variantes de copiar/pegar, selección y atajos en apps creativas. En Linux, muchos entornos de escritorio heredan lógicas de Windows (selección, mayúsculas, símbolos) y suman combinaciones propias según la distro y el gestor de ventanas.

Útil a diario: mayúsculas, símbolos (% con Shift+5) y selección precisa de texto/archivos. Atajos clave: Ctrl+Shift+Esc, Win+Shift+S, Shift+F10.

FPS / Shooters: correr o caminar sigiloso (según el juego). En títulos con francotirador, puede estabilizar la mira.

MMO: acceso a habilidades adicionales combinadas con números.

Estrategia: selección múltiple de unidades o fijación de objetivos.

Si tenés dudas, abrí Ajustes > Teclado/Controles y revisá las asignaciones. Podés remapear Shift a otra acción si te resulta más cómodo.

Dónde encontrarla en tu teclado y por qué conviene dominarla

En la segunda fila desde abajo. La izquierda, entre Ctrl y Bloq Mayús; la derecha, entre Ctrl y Enter. En notebooks compactas o teclados 60%, puede moverse cerca de las flechas, pero siempre hay dos.

Shift es un multiplicador de productividad: reduce clics, ordena tu escritura y te da atajos para tareas repetitivas. En juegos, es la diferencia entre reaccionar a tiempo o quedarse atrás. Dominarla es simple: probá, memorizá tres o cuatro combinaciones y sumá más con el uso diario.