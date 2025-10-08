El Xiaomi 17 arrasa en ventas: ¿por qué se convirtió en el smartphone más vendido de China?

El nuevo Xiaomi 17 confirmó el poder de la marca en el mercado tecnológico. En solo 48 horas desde su lanzamiento en China , la nueva serie de Xiaomi —compuesta por los modelos 17, 17 Pro y 17 Pro Max— superó el millón de unidades vendidas, un récord que anticipa un lanzamiento internacional exitoso.

Según datos oficiales de la compañía, el arranque fue histórico. En los primeros dos minutos ya se habían registrado cifras récord, y el Xiaomi 17 Pro Max se agotó en cinco minutos. Este modelo cuantifica cerca de la mitad de las ventas totales, consolidándose como el más exitoso de la línea.

Las tiendas físicas también registraron un desempeño sobresaliente: sus ventas duplicaron o triplicaron las cifras alcanzadas en canales online, lo que demuestra la solidez de la red de distribución local. Ante la avalancha de pedidos, Xiaomi anunció que aumentará la producción para evitar faltantes y satisfacer la demanda.

"Escuchamos a nuestra comunidad y nos adaptamos a lo que los usuarios necesitan", aseguró Lu Weibing, presidente del Grupo Xiaomi, en su perfil de Weibo.

El ejecutivo confirmó que la marca lanzará una nueva versión con 1 TB de almacenamiento interno para el modelo estándar, luego de que los usuarios expresaran su descontento por la falta de esta opción. La actualización estará disponible desde el 5 de octubre, reforzando la política de respuesta directa de la empresa frente a las demandas del público.

Expectativas por el lanzamiento global

Con este comienzo arrollador en su país de origen, el lanzamiento internacional del Xiaomi 17 genera gran expectativa entre los seguidores de la marca. Las previsiones apuntan a un fuerte desempeño en mercados como Europa y América Latina, donde Xiaomi ha ganado presencia en los últimos años gracias a su relación entre innovación, diseño y precio competitivo.

image La pantalla cubierta de Xiaomi: innovación y éxito en ventas. WIRED

La compañía no ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento global, pero todo indica que se producirá en las próximas semanas. Si las ventas mantienen el ritmo inicial, la serie 17 podría consolidarse como uno de los mayores éxitos comerciales del año en el sector móvil.

Más allá de las cifras, el fenómeno del smartphone chino evidencia cómo la marca ha logrado fidelizar a una base de usuarios que no solo valora sus productos, sino también la atención y rapidez con la que responde a sus sugerencias.