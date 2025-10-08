14 años después: así alcanzaron las 'Far Lands', el fin de Minecraft
Un viaje iniciado en 2011 confirma el “límite” de Minecraft: arribó a las Far Lands, récord personal y recaudación para organizaciones.
Minecraft ya superó las 300 millones de copias y sigue creciendo. Su propuesta de mundo abierto permite construir, explorar y proponer desafíos sin fin. Aun así, las primeras versiones tenían una frontera técnica. Un borde donde el algoritmo dejaba de comportarse como debía y aparecía un paisaje imposible. La comunidad lo bautizó 'Far Lands' o 'Tierras Lejanas'.
Hasta la beta 1.8, el juego presentaba un error de generación a 12,5 millones de bloques del punto de origen. A esa distancia, el terreno dejaba de calcularse de forma normal. En su lugar, surgían paredes verticales, columnas 'esponjosas' y estructuras que parecían desafiar la física del propio juego. No se trataba de una nueva bioma. Era un glitch visual y matemático. Mojang lo corrigió con la actualización 1.8, pero en Minecraft 1.7.3 todavía existía.
Un viaje largo, paciente y sin atajos
Este 4 de octubre de 2025, Kurtjmac confirmó el hito. Alcanzó las 'Tierras Lejanas' en el día 69 de un subathon benéfico. Lo logró en un mundo creado con la versión 1.7.3, sin mods ni comandos de teletransporte. El recorrido fue directo: caminar y navegar. 12.500 kilómetros en la escala del juego (un bloque equivale a un metro). En la transmisión, mientras bordeaba una isla en medio del océano, aparecieron en el horizonte las formaciones flotantes que delatan el bug.
“Far Lands or Bust”: una travesía de 2011 a hoy
La travesía comenzó en 2011, cuando lanzó la serie 'Far Lands or Bust'. Cada episodio documentó avances, descansos, contratiempos y pequeñas decisiones de supervivencia. La propuesta fue simple y radical. Un objetivo a larguísimo plazo en tiempos de gratificación instantánea. Constancia, ruta fija y comunidad. Con esa base, la serie creció en YouTube y Twitch.
El proyecto mantuvo una meta central: recaudar fondos para organizaciones benéficas. La audiencia acompañó el desafío durante años, con donaciones durante directos y eventos especiales. El acumulado superó los USD 500.000. Cada kilómetro tuvo un doble sentido: avanzar hacia un punto casi mítico del mapa y, al mismo tiempo, impulsar causas solidarias.
Por qué importa este logro
El recorrido de Kurtjmac trasciende al videojuego. Demuestra que aún hay espacio para metas de largo aliento en la cultura digital. Reivindica la perseverancia frente a la lógica del 'todo ya'. Y confirma que los videojuegos también funcionan como plataformas de impacto social, cuando la comunidad se organiza en torno a un propósito.
Claves técnicas del hito
- Versión utilizada: Minecraft 1.7.3 (previa a la corrección del bug en 1.8).
- Distancia recorrida: 12,5 millones de bloques desde el origen (≈ 12.500 km).
- Método: sin mods, sin comandos de teletransporte, en modo supervivencia de larga duración.
- Fecha del arribo: 4 de octubre de 2025 (día 69 del subathon benéfico).
- Recaudación solidaria: más de USD 500.000 a través de Twitch y YouTube.
Las 'Tierras Lejanas' ya no existen en las versiones actuales. Pertenecen a una etapa formativa del juego. Llegar allí hoy exige respetar las reglas de 2011 y sostener el viaje durante años. Por eso este logro se inscribe en la historia cultural de Minecraft. No como una rareza técnica, sino como una gesta construida a pulso, capítulo a capítulo, con un fin que excede la pantalla.