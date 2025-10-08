14 años después: así alcanzaron las 'Far Lands', el fin de Minecraft

Un viaje iniciado en 2011 confirma el “límite” de Minecraft: arribó a las Far Lands, récord personal y recaudación para organizaciones.

De 2011 a la actualidad, la serie 'Far Lands or Bust' convirtió un viaje imposible en causa solidaria: la comunidad donó más de USD 500.000 en Twitch y YouTube.

Minecraft ya superó las 300 millones de copias y sigue creciendo. Su propuesta de mundo abierto permite construir, explorar y proponer desafíos sin fin. Aun así, las primeras versiones tenían una frontera técnica. Un borde donde el algoritmo dejaba de comportarse como debía y aparecía un paisaje imposible. La comunidad lo bautizó 'Far Lands' o 'Tierras Lejanas'.

Hasta la beta 1.8, el juego presentaba un error de generación a 12,5 millones de bloques del punto de origen. A esa distancia, el terreno dejaba de calcularse de forma normal. En su lugar, surgían paredes verticales, columnas 'esponjosas' y estructuras que parecían desafiar la física del propio juego. No se trataba de una nueva bioma. Era un glitch visual y matemático. Mojang lo corrigió con la actualización 1.8, pero en Minecraft 1.7.3 todavía existía.

Un viaje largo, paciente y sin atajos Este 4 de octubre de 2025, Kurtjmac confirmó el hito. Alcanzó las 'Tierras Lejanas' en el día 69 de un subathon benéfico. Lo logró en un mundo creado con la versión 1.7.3, sin mods ni comandos de teletransporte. El recorrido fue directo: caminar y navegar. 12.500 kilómetros en la escala del juego (un bloque equivale a un metro). En la transmisión, mientras bordeaba una isla en medio del océano, aparecieron en el horizonte las formaciones flotantes que delatan el bug.

“Far Lands or Bust”: una travesía de 2011 a hoy La travesía comenzó en 2011, cuando lanzó la serie 'Far Lands or Bust'. Cada episodio documentó avances, descansos, contratiempos y pequeñas decisiones de supervivencia. La propuesta fue simple y radical. Un objetivo a larguísimo plazo en tiempos de gratificación instantánea. Constancia, ruta fija y comunidad. Con esa base, la serie creció en YouTube y Twitch.

El proyecto mantuvo una meta central: recaudar fondos para organizaciones benéficas. La audiencia acompañó el desafío durante años, con donaciones durante directos y eventos especiales. El acumulado superó los USD 500.000. Cada kilómetro tuvo un doble sentido: avanzar hacia un punto casi mítico del mapa y, al mismo tiempo, impulsar causas solidarias.