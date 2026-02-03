Chau electrodomésticos a la vista: las tres soluciones que liberan espacio y mejoran la cocina

La cocina dejó de ser un cuarto de servicio: hoy es el corazón de la casa. Cuando la superficie de trabajo se llena de electrodomésticos, la sensación es inmediata: desorden, poco margen para cocinar y una estética pesada. En el diseño actual, la prioridad cambió.

Se busca liberar la encimera, bajar la cantidad de objetos a la vista y sumar guardado con piezas pensadas para el uso diario, sin reformas grandes ni gastos imposibles. La meta es que el espacio se sienta amplio, luminoso y fácil de mantener.

Estación de desayuno con puertas, práctica en metros justos El primer mueble que pisa fuerte es una estación de desayuno con puertas. Por fuera se integra como un módulo discreto, pero al abrirlo aparece un rincón listo para la rutina: cafetera, tostadora y pava eléctrica quedan guardadas y, a la vez, disponibles. La clave son los tomacorrientes internos, que permiten enchufar y usar los equipos sin sacarlos. Así, nada se traslada ni se apoya de más en la encimera. Al terminar, se cierran las puertas y el conjunto queda protegido del vapor, la grasa y el polvo.

mueble_puerta_corrediza_oculta_digsdigs Imagen creada con IA La segunda tendencia mira hacia arriba. Las columnas despensa van del piso al techo y combinan estantes para alimentos, cajones para utensilios y nichos donde pueden quedar microondas, licuadora o freidora de aire. Al concentrar funciones en un solo bloque vertical, se libera la zona de trabajo y se evita el amontonamiento cerca de la bacha. También facilita una organización clara: lo de uso diario a media altura, lo ocasional más arriba y lo pesado en la parte baja. Es una forma de sumar capacidad sin ensanchar la cocina, algo clave en viviendas donde cada centímetro cuenta.

Isla con guardado: más apoyo y menos ruido a la vista Cuando el ambiente lo permite, la isla vuelve a ser protagonista, pero con un giro. Ya no es solo una barra para picar o apoyar platos: los modelos actuales suman puertas, estantes y cajones profundos. Allí entran ollas, tablas y pequeños electrodomésticos que suelen quedar expuestos. El resultado es doble: se gana una superficie extra para cocinar o comer algo rápido, y al mismo tiempo se esconde lo que recarga la vista. Bien planificada, incluso puede reservar un sector para cables y cargadores, lejos del agua y del calor.