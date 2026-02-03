Chau electrodomésticos a la vista: las tres soluciones que liberan espacio y mejoran la cocina
Tres piezas de mobiliario ganan terreno porque permiten guardar electrodomésticos, ordenar la cocina y mejorar la circulación sin grandes reformas.
La cocina dejó de ser un cuarto de servicio: hoy es el corazón de la casa. Cuando la superficie de trabajo se llena de electrodomésticos, la sensación es inmediata: desorden, poco margen para cocinar y una estética pesada. En el diseño actual, la prioridad cambió.
Se busca liberar la encimera, bajar la cantidad de objetos a la vista y sumar guardado con piezas pensadas para el uso diario, sin reformas grandes ni gastos imposibles. La meta es que el espacio se sienta amplio, luminoso y fácil de mantener.
Te Podría Interesar
Estación de desayuno con puertas, práctica en metros justos
El primer mueble que pisa fuerte es una estación de desayuno con puertas. Por fuera se integra como un módulo discreto, pero al abrirlo aparece un rincón listo para la rutina: cafetera, tostadora y pava eléctrica quedan guardadas y, a la vez, disponibles. La clave son los tomacorrientes internos, que permiten enchufar y usar los equipos sin sacarlos. Así, nada se traslada ni se apoya de más en la encimera. Al terminar, se cierran las puertas y el conjunto queda protegido del vapor, la grasa y el polvo.
La segunda tendencia mira hacia arriba. Las columnas despensa van del piso al techo y combinan estantes para alimentos, cajones para utensilios y nichos donde pueden quedar microondas, licuadora o freidora de aire. Al concentrar funciones en un solo bloque vertical, se libera la zona de trabajo y se evita el amontonamiento cerca de la bacha. También facilita una organización clara: lo de uso diario a media altura, lo ocasional más arriba y lo pesado en la parte baja. Es una forma de sumar capacidad sin ensanchar la cocina, algo clave en viviendas donde cada centímetro cuenta.
Isla con guardado: más apoyo y menos ruido a la vista
Cuando el ambiente lo permite, la isla vuelve a ser protagonista, pero con un giro. Ya no es solo una barra para picar o apoyar platos: los modelos actuales suman puertas, estantes y cajones profundos. Allí entran ollas, tablas y pequeños electrodomésticos que suelen quedar expuestos. El resultado es doble: se gana una superficie extra para cocinar o comer algo rápido, y al mismo tiempo se esconde lo que recarga la vista. Bien planificada, incluso puede reservar un sector para cables y cargadores, lejos del agua y del calor.
Detrás de esta moda hay razones prácticas, no solo estéticas. Con la encimera libre se trabaja mejor, se limpia más rápido y se reduce el riesgo de accidentes por cables cerca de la bacha o por equipos calientes pegados a materiales sensibles. Además, se gana amplitud percibida: una cocina despejada parece más grande aunque tenga los mismos metros. El orden también mejora la rutina, porque lo importante queda cerca, pero sin quedar exhibido en cada rincón. Menos objetos visibles bajan el estrés visual apenas se entra.
Antes de elegir un mueble, conviene mirar hábitos reales. ¿Qué se usa todos los días y qué podría guardarse sin problema? La regla simple es ubicar lo frecuente en lugares accesibles y reservar lo esporádico para zonas altas. También ayuda medir ventilación, profundidad de nichos y ubicación de enchufes para que cada aparato tenga su lugar sin forzar cables. Si hay niños, conviene priorizar puertas con cierre suave y esquinas redondeadas. Si el presupuesto es ajustado, se puede sumar una puerta o un estante interno sin cambiar todo. Con tres piezas bien pensadas, la cocina cambia de cara sin obra: la encimera queda lista para cocinar, no para acumular cosas.