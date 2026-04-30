Calendario lunar de mayo: estos son los mejores días para tener un cabello fuerte

La Luna vuelve a marcar tendencia. Durante mayo , miles de personas miran el calendario lunar antes de cortarse el cabello o hacer tratamientos capilares. Ciertas fases ayudan al crecimiento, fortalecen la raíz y mejoran el brillo de tu cabello .

Según el calendario lunar de mayo de 2026, los mejores días para fortalecer el cabello serán el 3, 4, 5, 6, 13, 30 y 31 de mayo. Muchas personas aprovechan esas fechas para cortar puntas dañadas, hacer baños de crema o aplicar aceites nutritivos.

El mejor momento para cortarte el cabello según las fases lunares Las fases de la luna podrían influir en el crecimiento del pelo, según la astrología. Foto: Freepik

El mejor momento para cortarte el cabello según las fases lunares Las fases de la luna podrían influir en el crecimiento del pelo, según la astrología. Foto: Freepik

Las fases cercanas a la Luna llena suelen relacionarse con más volumen y brillo. Se cree que esos días ayudan a que el pelo luzca más sano y fuerte. Revistas especializadas en belleza también recomiendan tratamientos de hidratación profunda durante esa etapa lunar.

Para quienes buscan crecimiento rápido, las fechas más señaladas del mes serán el 18, 19, 20 y 21 de mayo. Estas jornadas coinciden con la fase creciente de la Luna, asociada al crecimiento capilar. Muchas peluquerías registran más turnos en esos días por la popularidad de esta tradición.

cabello El cabello hay que protegerlo todo el año, no solo en verano. Canva

En cambio, quienes desean mantener el corte de pelo por más tiempo suelen elegir la Luna menguante. Para mayo, las fechas recomendadas serán del 9 al 12 y también el 27 y 28. Se cree que en esa etapa el cabello tarda más en crecer y conserva mejor la forma del peinado.

Recuerda que la salud capilar depende de factores como alimentación, genética, estrés y cuidados diarios. Aun así, el calendario lunar no falla.