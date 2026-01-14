BTS confirma shows en Argentina y desata furor por su gira 2026

La noticia que los fans esperaban: BTS llega a Argentina en 2026. Anuncia fechas en Buenos Aires y revoluciona al fandom local.

Es oficial. BTS llega a Argentina. La espera terminó para millones de fans. Tras casi cuatro años sin presentarse como grupo completo, BTS anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial en 2026. El anuncio se realizó el 13 de enero y confirmó que el fenómeno global del K-pop visitará Argentina en octubre, en medio de un tour que recorrerá Asia, América del Sur, Europa y Estados Unidos.

BTS y una gira muy esperada El regreso marca el final de una etapa de pausa obligada por el servicio militar en Corea del Sur. Con los siete integrantes reunidos otra vez, BTS retoma su actividad grupal y prepara uno de los eventos musicales más esperados del año. La gira llevará el nombre de BTS World Tour y contará con shows en grandes ciudades del mundo.

BTS Los integrantes se suman al servicio militar obligatori Foto: Fuente: Imagen / @bts.official Argentina figura en la lista oficial de países confirmados. La banda se presentará en Buenos Aires los días 23 y 24 de octubre de 2026. El estadio aún no fue anunciado, lo que alimenta la expectativa entre los seguidores locales. Será la primera visita del grupo al país, un dato que elevó el impacto del anuncio.

El tour llegará acompañado de música nueva. BTS lanzará su quinto álbum de estudio el 20 de marzo, semanas antes del inicio de la gira. El disco llevará por título BTS The 5th Album y contará con 14 canciones inéditas. Este material formará parte del repertorio que el grupo presentará en vivo durante el tour.

bts-kpop1 El comeback del septeto ya genera una fuerte reacción en redes sociales y plataformas digitales. Las búsquedas relacionadas con BTS, entradas y fechas de conciertos crecieron en pocas horas. El anuncio se dio en un momento clave, con una base de fans activa y una demanda acumulada tras años sin giras completas.