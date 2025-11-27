Blindados Stryker: así son las nuevas "joyas" que Estados Unidos entregó a la Argentina

Los primeros Stryker 8×8 ya están en suelo argentino. Los blindados llegaron ayer al Puerto de Zárate, en Buenos Aires, y forman parte del proceso de modernización que el Ejército impulsa desde hace algunos años. Su incorporación había sido confirmada meses atrás, pero la descarga del material marcó el inicio formal de la etapa operativa.

La llegada de estas unidades incluye, además, un trabajo previo: una comisión de conductores y técnicos del Ejército viajó a Estados Unidos para capacitarse en la conducción, mantenimiento y operación del sistema. Ese conocimiento ahora será replicado en el país para preparar a las nuevas tripulaciones.

El Stryker es un vehículo blindado de combate y transporte, diseñado en Estados Unidos y utilizado de forma masiva por el Ejército norteamericano. Es un 8×8 pensado para mover tropas con rapidez, dar protección y operar en entornos urbanos o terrenos abiertos donde la movilidad es clave.

La variante que recibió Argentina es el M1126, configurado como transporte de infantería. Puede llevar a 9 soldados además de sus dos tripulantes (conductor y comandante/tirador). A diferencia de los vehículos de oruga, el Stryker se destaca por su velocidad y por su capacidad de recorrer largas distancias por ruta sin necesidad de apoyo logístico pesado.

En cuanto a movilidad y desempeño mecánico, los Stryker se apoyan en un conjunto de características que los hacen rápidos y versátiles en el terreno:

La “joya” de ruedas del Ejército: los Stryker serán presentados oficialmente en Boulogne y aportan mayor movilidad, protección y tecnología a las fuerzas terrestres.

Motor diésel Caterpillar de 350 caballos.

Velocidad superior a 100 km/h en carretera.

Autonomía cercana a 530 km.

Sistema para regular la presión de los neumáticos según el terreno.

No es anfibio, pero puede vadear agua hasta la altura de las ruedas.

Peso entre 16 y 19 toneladas, según la versión.

En materia de protección, el vehículo combina distintas capas de seguridad para aumentar las chances de supervivencia de la tripulación:

Blindaje que resiste fuego de armas ligeras y metralla.

En versiones mejoradas, soporta explosiones de minas e IED.

Los tanques de combustible están en el exterior y diseñados para desprenderse en caso de impacto, reduciendo el riesgo de incendio.

Cuenta con sistema automático de extinción de incendios con sensores en el motor y el compartimiento de tropas.

Embed - Así son los blindados que llegaron a Argentina

En materia de armamento, los Stryker pueden configurarse con distintos sistemas según la misión: desde la clásica ametralladora M2 Browning de 12,7 mm hasta un lanzagranadas automático MK19 o incluso una estación de armas remota (RWS) equipada con visión térmica. Tanto el conductor como el tirador operan con periscopios que les permiten observar el entorno sin exponerse, un detalle clave para zonas de combate urbano. Además, la familia Stryker incluye más de una docena de versiones, que van desde transporte de tropas y puestos de mando hasta modelos de evacuación médica, reconocimiento o unidades equipadas con cañones más potentes, de 30 o incluso 105 milímetros.

Dónde han sido utilizados: la experiencia en combate

Los Stryker tienen años de uso real en operaciones. Su despliegue más conocido fue en la Guerra de Irak, donde formaron parte de brigadas enteras del Ejército de Estados Unidos. Allí se valoró su velocidad, su desempeño en ciudades y su capacidad para moverse rápido entre distintos puntos del frente.

También han operado en Afganistán, Europa del Este y distintos ejercicios de la OTAN. Esa experiencia acumulada es uno de los motivos por los cuales numerosos países los consideran una plataforma confiable para misiones de patrulla, transporte y seguridad.

La incorporación de los Stryker da al Ejército una capacidad que hasta ahora estaba limitada en el país: movilidad táctica rápida con protección blindada en un vehículo moderno y probado. Para operaciones de despliegue interno, misiones internacionales o tareas de apoyo, los Stryker aportan mayor velocidad, mejor comunicación y un estándar tecnológico más cercano al que usan las fuerzas occidentales.

La ceremonia del 3 de diciembre será el punto de partida de una etapa que incluye capacitación, pruebas, adaptación doctrinaria y distribución de las primeras unidades dentro del Ejército.