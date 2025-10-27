Biodescodificación: qué emociones se esconden detrás de los abscesos y cómo sanar

La biodescodificación intenta interpretar los mensajes del cuerpo. Es decir, que cuando hay una enfermedad o malestar físico busca el origen y el significado de las emociones no resueltas que lo provocaron. En el caso de los abscesos realiza un análisis.

La biodescodificación intenta descubrir el significado de las enfermedades encontrando la clave emocional detrás de su aparición. En el caso de los abscesos se relaciona con la dificultad para expresar algo y la acumulación de ira y rabia.

Algunos expertos señalan que este problema surge cuando la personas no puede expresar algo que le está preocupando o irritando. También se relaciona con amargura por heridas y agravios y la presencia de sentimientos de venganza.

Para algunos que siguen a la biodescodificación , la solución mental a este problema pasa por liberar esos pensamientos dañinos y de alguna manera aceptar que "lo pasado es pasado" a través de la búsqueda de la paz interior.

Otros como Lisa Bourbeau distinguen el absceso entre el absceso caliente (inflamación rápida con tumor, enrojecimiento, calor y dolor) y el absceso frío (acumulación lenta de líquido sin signos inflamatorios).

En este caso la biodescodificación habla nuevamente de bloqueo emocional y la localización es clave:

Un absceso en la pierna señala que la ira se relaciona con la dirección que está tomando la vida.

También este problema advierte sobre un bloqueo mental por lo que es necesario realizar una "limpieza" de los pensamientos, según la biodescodificación. Es un llamado a sanar las ideas.

De todas maneras la biodescodificación no es una ciencia y en caso de enfermedades se recomienda siempre consultar al médico.