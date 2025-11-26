Biodescodificación: el significado emocional que se esconde detrás del insomnio

Es posible entender el significado del insomnio a través de la mirada que aporta la biodescodificación analizando las emociones.

El insomnio es un trastorno del sueño que afecta a millones de personas en todo el mundo. La biodescodificación aporta una mirada que va más allá de un desequilibrio químico e interpreta el significado emocional que hay detrás.

Biodescodificación Esta corriente señala que el insomnio se relaciona con emociones no resueltas que mantiene a las personas en un estado de alerta constante, incluso cuando intentan conciliar el sueño, según considera la biodescodificación.

Para la biodescodificación, la causa del insomnio se relaciona con un “programa biológico” o con la “necesidad de velar a un muerto” que puede ser real o simbólico. La emoción oculta que impide el descanso se expresa en frases como: "El muerto no ha podido ser velado”.

La biodescodificación traduce esto en sentimientos marcados por miedo, culpa y pensamientos negativos recurrentes. También desconfianza en el proceso natural y el fluir de la vida. Se relaciona además con la angustia y miedo a lo que depara el futuro y la resistencia a sentir.

Biodescodificación: un problema para tratar. De alguna manera, la mente se mantiene activa porque, biológicamente, percibe que hay una tarea pendiente o un peligro del que debe protegerse, impidiendo que el cuerpo entre en el reposo profundo necesario.